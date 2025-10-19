Neuer Dorfplatz als Herzstück von Bad Kleinkirchheim feierlich eröffnet

Der „Dorfplatz Bad Kleinkirchheim“ ist eingebettet zwischen der Familien- und Gesundheitstherme St. Kathrein und der Maibrunnbahn und bildet künftig die Bühne für Veranstaltungen, Märkte und gemeinschaftliches Miteinander in Bad Kleinkirchheim. Schon im Winter starten vom Dorfplatz der erweiterte Kirchheimer Advent sowie die neue Veranstaltungsreihe „Nock-Beats“. Der Ganzjahresspielplan wird den Dorfplatz zum pulsierenden Herzen von Bad Kleinkirchheim machen. Weitere Partner des Dorfplatz Projekts sind der Biosphärenpark Nockberge sowie die Slow Food Gemeinschaft Bad Kleinkirchheim.

Prominente Eröffnung

Zum Auftakt begrüßten Landeshauptmann-Stv. Martin Gruber und per Videobotschaft Landesrat Sebastian Schuschnig die anwesenden Festgäste. Auch Olympiasieger Franz Klammer, Österreich Werbung Chefin Astrid Steharnig-Staudinger und Kärnten Werbung Chef Klaus Ehrenbrandtner überbrachten ihre Grußworte per Video, auch Bürgermeister Matthias Krenn, Vorsitzender des Tourismusverbandes Jakob Forstnig und dessen Stellvertreter Michael Prägant begrüßten die Festgäste am neuen Dorfplatz. Nach Grußworten und dem Dorfplatz-Lied „Bad Kleinkirchheim ist ein Hit“ der Volksschule ging es mit den Kärntner Fahnenschwingern und der Trachtenkapelle zum feierlichen Band Durchschneiden und zur Segnung des Dorfplatzes. Als krönender Abschluss gab es Kulinarik aus der Region, Musik, Kinderprogramm, traditionelles Maskenschnitzen der örtlichen Perchtengruppe und Einlagen des Kirchheimer Chors – ein Vorgeschmack auf die künftige, ganzjährige Bespielung des Platzes. Die Eröffnung unterstrich die enge Zusammenarbeit von Tourismusverband und Gemeinde sowie mit UNESCO Biosphärenpark Kärntner Nockberge, Slow Food Gemeinschaft Bad Kleinkirchheim und den lokalen Vereinen und zahlreichen regionalen Partnern.

Dorfplatz als Ganzjahres-Community-Plattform

Mit der Eröffnung startet auch die Ganzjahresbespielung des Dorfplatzes. Geplant sind Veranstaltungen wie Adventmärkte, Kulturabende, Konzerte, Slow-Food-Märkte sowie das neue Winterformat „After Ski“. Die ZEITpass-App bietet dabei einen digitalen Zugang zu aktuellen Programmpunkten und Veranstaltungsinformationen. Zudem gibt es Informationen über Bad Kleinkirchheim auch im WhatsApp Kanal „Dorfplatz | Bad Kleinkirchheim“ oder über die Facebook Community „Bad Kleinkirchheim“. Ein besonderer Blickfang ist die vom Bad Kleinkirchheimer Künstler Egon Gruber gestaltete Franz-Klammer-Skulptur. Per QR-Code begrüßt der „Skikaiser“ Gäste persönlich und gibt Einblicke in den 360°-Tourismus des Ortes und der Region – ein sympathischer, einfacher Zugang zur Ortsidentität.

©zVg. | Mit einem stimmungsvollen Festakt und zahlreichen Besuchern wurde vor rund einer Woche, am 11. Oktobere 2025, der neue Dorfplatz in Bad Kleinkirchheim offiziell eröffnet. ©zVg. | Band durchschneiden mit Dietmar Rossmann | Leiter Biosphärenpark Nockberge; Martin Gruber | Landeshauptmann Stellvertreter; Matthias Krenn | Bürgermeister Bad Kleinkirchheim; Jakob Forstnig | Hotelier Trattlerhof & Tourismusverbandsvorsitzender.

Regionale Verankerung

Der neue Platz ist fest in der Alltagskultur des Ortes verankert: Der wöchentliche Bauernmarkt findet hier statt; Produkte der Slow Food Gemeinschaft und aus dem UNESCO Biosphärenpark Nockberge sind zukünftig dauerhaft im Gebäude des Tourismusverbandes erhältlich. Zudem dient dort eine Informationsstelle als Anlaufpunkt für Themen rund um den Biosphärenpark und das 360° Urlaubsangebot. Der Dorfplatz ist zudem auch ein zentraler Ausgangspunkt für Aktivitäten im Ort, darunter die Themen Wellness, Wandern, Biken und Erkunden. So startet am Dorfplatz die Alpe-Adria-Trail-Etappe 17 sowie die Etappe 5 des Nockberge-Trails, zahlreiche Mountainbike-Touren haben dazu ihren Start oder ihr Ziel am Dorfplatz.

Leuchtturm für die Region

Das Projekt wurde bereits 2022 als „Leuchtturmprojekt“ des Landes Kärnten ausgezeichnet und seither unter Federführung vom Tourismusverband in Kooperation mit der Gemeinde Bad Kleinkirchheim umgesetzt. Insgesamt 2,4 Millionen Euro wurden investiert, kofinanziert durch den Tourismusverband Bad Kleinkirchheim, des Tourismusreferat des Landes Kärnten, der Gemeinde und die LEADER-Region Nockregion. Allein 590.000 Euro an Fördermitteln wurden durch die Leuchtturmförderung des Tourismusreferates zugesichert, 150.000 Euro durch LEADER Förderung und 100.000 Euro durch Förderungen aus der Orts- und Regionalentwicklung – kurz ORE. „Mit dem Dorfplatz schaffen wir einen hochwertigen öffentlichen Raum, der einen Impuls für die Weiterentwicklung des Orts darstellt“, erklärt Jakob Forstnig, Vorsitzender des Tourismusverbandes Bad Kleinkirchheim. Auch Bürgermeister Matthias Krenn betont: „Durch die gute Projektführung und die gemeinsame Zielsetzung wurde ein Ort geschaffen, der Einheimische, Gäste und Zweitwohnsitzende auf ganz neue Weise zusammenbringt.“