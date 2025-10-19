Überraschung am Ende von „Kärnten Heute“: Ute Pichler hört auf

Wer am heutigen Sonntagabend entspannt vor dem Fernseher sitzt, hat um kurz nach 19 Uhr am Ende der Sendung "Kärnten heute" definitiv eine Überraschung erlebt.

Die langjährige „Kärnten heute“-Moderatorin Ute Pichler hört auf und verabschiedete sich für immer. Ab dem Jahr 2007, also stolze 18 Jahre lang, hat sie die Sendung moderiert. Seit 2006 untertützte sie das Kärnten-ORF Team.

„Ich war sehr gerne Teil dieser Sendung“

„Jedes Ende ist auch ein neuer Anfang“ waren ihre Abschiedsworte die die Zuseher heute am Bildschirm zu sehen und zu hören bekamen. Außerdem bedankt sich Pichler bei ihrem ganzen Team für die gemeinsame Arbeit. „Ich war sehr gerne ein Teil dieser Sendung“, so die Klagenfurterin zum Abschluss ihrer nun letzten Sendung.

Wer ist Ute Pichler? Ute Pichler stammt aus Klagenfurt und studierte an der Alpen-Adria Universität Lehramt (Englisch und Deutsch). Sie verbrachte währenddessen auch eine Zeit im Ausland. Bei einem Kärntner Privatradiosender begann sie ihre Karriere im Medienbereich im Jahr 1998. Dann wurde sie 2006 Teil des ORF-Kärnten Teams und moderierte ab 2007 die im ganzen Land bekannte Sendung „Kärnten heute“. Nach 18 Jahren hat sich Ute Pichler nun als Moderatorin am heutigen Sonntag, dem 19. Oktober 2025, verabschiedet.

