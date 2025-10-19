Sekundenschlaf mit Folgen: Mann krachte gegen Stein und Verkehrstafel

Heute kam es am frühen Abend zu einem Unfall. Vermutet wird ein Sekundenschlaf, wodurch ein Autofahrer von der Straße abkam.

Heute ereignete sich in Friesach ein Unfall, bei dem glücklicherweise niemand verletzt wurde.

Am heutigen Sonntag lenkte ein 76-jähriger Mann aus St. Veit an der Glan sein Auto gegen 17.40 Uhr,auf der Neumarkter Straße in Richtung Friesach. „Dabei dürfte er vermutlich aufgrund eines Sekundenschlafes nach links von der Fahrbahn abgekommen sein“, heißt es von der Polizei.

Glück im Unglück

In weiterer Folge krachte er mit seinem Fahrzeug gegen einen Grenzstein und eine Verkehrstafel. Dann kam er bei einer Einfriedung eines Grundstücks zum Stillstand. Weder der 76-Jährige noch seine Beifahrerin wurden bei dem Unfall verletzt. Am Auto entstand Totalschaden. Im Einsatz stand die Freiwillige Feuerwehr Friesach mit 16 Kräften.