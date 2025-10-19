Skip to content
Der Montag start mit vielen Wolken und Nebel, später gibt es teils Auflockerungen.
Kärnten
19/10/2025
Mit diesem Wetter startet Kärnten in die neue Woche

Der Vormittag wird zunächst sehr wolkig und stellenweise auch neblig. Einen Überblick über das Montagswetter bekommst du hier.

von Marlene Dorfer
Am Montag liegen über Kärnten zunächst noch viele Wolken und teilweise auch Nebel. „In Oberkärnten kommt größtenteils bald die Sonne heraus, nur im Oberen Gailtal und im Lesachtal können sich von Süden her den ganzen Tag dichte Wolken stauen“, heißt es von den Meteorologen der Geosphere Austria. In Unterkärnten gibt es ab etwa Mittag Sonnenschein, dann treffen hingegen ganz im Westen langsam wieder Wolkenfelder ein. Teils herrscht auch ein auffrischender Wind aus südlichen Richtungen. Die Höchstwerte liegen meist zwischen zehn und 15 Grad.

