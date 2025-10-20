Schaurig-schönes Traditionshandwerk: Krampusmasken-Schau kehrt zurück

Ein schaurig-schönes Spektakel wartet zwischen dem 25. und 26. Oktober 2025 im Gemeindeamt Griffen im Bezirk Völkermarkt. Die Krampusmasken-Ausstellung der Gruppe "Creatures of Hell" findet wieder statt.

Die Gruppe "Creatures of Hell" lädt wieder zur Krampusmasken-Ausstellung.

Veröffentlicht am 20. Oktober 2025

„Besucher erwartet eine eindrucksvolle Schau mit handgefertigten Masken, aufwendigen Kostümen und spannenden Einblicken in unser Brauchtum“, erklären die Vereinsmitglieder gegenüber 5 Minuten. „Ziel ist es, das traditionelle Handwerk und die Leidenschaft hinter unseren Arbeiten zu zeigen.“ Der Eintritt erfolgt gegen eine freiwillige Spende. Für Speis und Trank ist bestens gesorgt.

Öffnungszeiten der Maskenausstellung: Samstag, 25. Oktober 2025, zwischen 10 und 20 Uhr

Sonntag, 26. Oktober 2025, zwischen 10 und 16 Uhr