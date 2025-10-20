Skip to content
/ ©zVg. / Creatures of Hell
Ein Bild auf 5min.at zeigt die Krampusmasken-Ausstellung der Gruppe "Creatures of Hell" in Griffen.
Die Gruppe "Creatures of Hell" lädt wieder zur Krampusmasken-Ausstellung.
Griffen
20/10/2025
Am Wochenende

Schaurig-schönes Traditionshandwerk: Krampusmasken-Schau kehrt zurück

Ein schaurig-schönes Spektakel wartet zwischen dem 25. und 26. Oktober 2025 im Gemeindeamt Griffen im Bezirk Völkermarkt. Die Krampusmasken-Ausstellung der Gruppe "Creatures of Hell" findet wieder statt.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(60 Wörter)

„Besucher erwartet eine eindrucksvolle Schau mit handgefertigten Masken, aufwendigen Kostümen und spannenden Einblicken in unser Brauchtum“, erklären die Vereinsmitglieder gegenüber 5 Minuten. „Ziel ist es, das traditionelle Handwerk und die Leidenschaft hinter unseren Arbeiten zu zeigen.“ Der Eintritt erfolgt gegen eine freiwillige Spende. Für Speis und Trank ist bestens gesorgt.

Öffnungszeiten der Maskenausstellung:

  • Samstag, 25. Oktober 2025, zwischen 10 und 20 Uhr
  • Sonntag, 26. Oktober 2025, zwischen 10 und 16 Uhr
