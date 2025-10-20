Herz für Familien in Not: Lions Club Bleiburg spendet Kinderfahrrad
Schöne Geste! Der Lions-Club Bleiburg spendete der Europaschule St. Michael ein Kinderfahrrad. Dieses soll nun einer Familie zugutekommen, welche besondere Unterstützung benötigt.
„Der Lions-Club Bleiburg ist immer zur Stelle, wenn Hilfe gebraucht wird, und erweist sich seit vielen Jahren als verlässlicher Partner unserer Schule“, betonte Schuldirektor Danilo Katz bei der Übergabe des Kinderfahrrads im Rahmen des diesjährigen Repica-Festes in St. Michael ob Bleiburg. Im Rahmen der Schulgemeinschaft wird nun gemeinsam mit dem Pädagoginnenteam und den Elternvertretern entschieden, welche Familie das Fahrrad erhalten soll. Lions-Präsident Emil Oman: „Es ist uns ein großes Anliegen, dort zu helfen, wo Unterstützung notwendig ist – besonders für Kinder und Familien.“