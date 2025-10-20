Almhütten-Streit endet blutig: Zwei Kärntner vor Gericht

Ein Streit auf einer Almhütte endet für zwei Kärntner (37) nun vor dem Klagenfurter Landesgericht. Die beiden müssen sich wegen schwerer Körperverletzung vor Richter Christian Liebhauser-Karl verantworten.

Zwei Kärntner stehen in Verdacht, sich gegenseitig schwer mit einem Messer verletzt zu haben.

Zwei Kärntner stehen in Verdacht, sich gegenseitig schwer mit einem Messer verletzt zu haben.

Wie aus dem aktuellen Verhandlungsspiegel hervorgeht, stehen die beiden Kärntner (37) in Verdacht, sich gegenseitig schwer mit einem Messer verletzt zu haben. Der Vorfall hat sich – wie berichtet – im Juni 2025 auf einer Almhütte im Bezirk Spittal an der Drau zugetragen. Dort sind die beiden betrunken aneinander geraten.

Gerangel eskalierte

„Einer der beiden zog dabei ein Messer und verletzte den anderen damit am Unterarm sowie im Halsbereich“, hieß es damals vonseiten der Landespolizeidirektion Kärnten. Es kam in weiterer Folge zu einem Gerangel. Dabei wurde auch der andere im Bereich seines Rückens verletzt. Mehr dazu unter: Messerattacke auf Almhütte: Streit unter Freunden eskaliert.

Prozess am Landesgericht Klagenfurt

Im Zuge der Verhandlung, die am Montagvormittag am Landesgericht Klagenfurt über die Bühne geht, müssen sich nun beide wegen schwerer Körperverletzung verantworten. Für sie gilt natürlich die Unschuldsvermutung.