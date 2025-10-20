Alpendohlen bekommen jetzt GPS-Sender

Alpendohlen werden seit Mai 2025 mit GPS-Sendern ausgestattet. Zumindest jene, welche im Nationalpark Hohe Tauern leben. Grund ist ein neues Forschungsprojekt.

Forscher wollen mehr über das Verhalten der Alpendohlen herausfinden. „Untersucht wird, welche Streifgebiete die Alpendohlen nutzen, wie stark sie menschliche Nahrung als Futterquelle nutzen und ob sie auf den Klimawandel reagieren – etwa dadurch, dass sie öfter schattige Bereiche aufsuchen“, heißt es in der aktuellen Ausgabe des Nationalpark-Magazins. Aufgrund dessen wurden bereits 41 Tiere gefangen und mit GPS-Sendern und Farbringen ausgestattet.

Erste Ergebnisse

Die besenderten Vögel halten sich überwiegend im Gebiet rund um die Franz-Josefs-Höhe auf. Das zeigen erste Resultate des Forschungsprojektes, welches gemeinsam von Senckenberg, der Vetmeduni Wien und dem Nationalpark Hohe Tauern durchgeführt wird.