Ab 24. Oktober: Hier warten wieder echte Wintersport-Schnäppchen

Skier, Snowboards, Eislaufschuhe und Co.: Ab 24. Oktober 2025 öffnen wieder die bewährten Wintersportbörsen der Arbeiterkammer Kärnten. Im vergangenen Jahr wechselten über 11.000 Wintersportartikel den Besitzer.

In Spittal, Villach, Wolfsberg und Klagenfurt finden heuer wieder die AK-Wintersportbörsen statt.

An vier Terminen in Spittal, Villach, Wolfsberg und Klagenfurt gibt es heuer wieder die Möglichkeit, gebrauchte Ski, Skischuhe, Snowboards, Eislaufschuhe und weitere Wintersportartikel zu echten Schnäppchenpreisen zu erwerben. „Für Familien und alle, die auch in der kalten Jahreszeit gerne sportlich unterwegs sind, bietet Kärntens größter Marktplatz für gebrauchte Sportartikel die perfekte Chance, bei der Ausrüstung ordentlich zu sparen“, betont Arbeiterkammer-Präsident Günther Goach. Auch wer seinem gebrauchten Equipment eine zweite Chance geben möchte, ist an den vier Wintersportbörsen-Standorten genau richtig.

Termine der diesjährigen AK-Wintersportbörsen: Spittal: 24. bis 26. Oktober 2025 beim ASKÖ SGS Spittal/Drau (Zur Seilbahn 3) Warenabgabe am Freitag zwischen 9 und 18 Uhr

Einkauf und Abholung am Samstag und Sonntag zwischen 9 und 16 Uhr Villach: 7. bis 9. November 2025 bei der Hauptfeuerwache (Kasernengasse 3) Warenabgabe am Freitag zwischen 9 und 18 Uhr

Einkauf und Abholung am Samstag und Sonntag zwischen 9 und 16 Uhr Wolfsberg: 14. bis 16. November 2025 beim KUSS Wolfsberg (St. Thomaser Straße 2) Warenabgabe am Freitag zwischen 9 und 18 Uhr

Einkauf und Abholung am Samstag und Sonntag zwischen 9 und 16 Uhr Klagenfurt: 28. bis 30. November 2025 in der Messehalle 1 (Kärntner Messen) Warenabgabe am Freitag zwischen 9 und 18 Uhr

Einkauf und Abholung am Samstag und Sonntag zwischen 9 und 16 Uhr

So funktionieren die AK-Wintersportbörsen: Freitags können ausschließlich Wintersportartikel abgeben werden. Nutzer des „Online-Check-in“ sparen vor Ort Zeit. Die Abgabe von Sportartikeln ist am Samstag und Sonntag nicht mehr möglich.

können ausschließlich Wintersportartikel abgeben werden. Nutzer des „Online-Check-in“ sparen vor Ort Zeit. Die Abgabe von Sportartikeln ist am Samstag und Sonntag nicht mehr möglich. Samstags und sonntags können sich Familien und Sportinteressierte umsehen und passende Artikel für Groß und Klein auswählen und erwerben.

können sich Familien und Sportinteressierte umsehen und passende Artikel für Groß und Klein auswählen und erwerben. Sonntags erfolgt die Abholung der nicht verkauften Artikel bis spätestens 16 Uhr.

erfolgt die Abholung der nicht verkauften Artikel bis spätestens 16 Uhr. Alle Artikel, die nicht in der genannten Frist abgeholt werden, kommen einem karitativen Zweck zugute.

Artikel online erfassen und Zeit sparen

„Durch die Online-Erfassung der Artikel von zu Hause aus ermöglichen wir einen raschen Check-in der Wintersportartikel vor Ort“, betont Christian Rainer vom AK/ÖGB-Sport, der mit seinem Team für die Umsetzung der Wintersportbörsen verantwortlich zeichnet. Die Artikel können bis zu einer Stunde vor Börsenbeginn online erfasst werden. So lässt sich bei der Sportartikelabgabe vor Ort Zeit sparen. Mithilfe der „Statusabfrage“ können die Verkäufer zudem immer und überall den Status ihrer Artikel überblicken. Sollte ein Artikel nicht verkauft werden, muss dieser bis spätestens Sonntag um 16 Uhr bei der jeweiligen Börse abgeholt werden. Ansonsten kommen sie einem karitativen Zweck zugute.

