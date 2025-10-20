Kärntner Initiative sammelt Winterkleidung für Menschen auf der Flucht

Gemeinsam mit dem Verein "Kärnten andas" sammelt die humanitäre Hilfsorganisation "SOS Balkanroute" von 27. Oktober bis 2. November 2025 wieder Sachspenden für Menschen entlang der Fluchtroute im Nahen Osten.

An sieben Standorten in sechs Kärntner Gemeinden werden auch heuer wieder Sachspenden für Menschen gesammelt, welche auf der sogenannten Balkanroute unterwegs sind. Benötigt werden unter anderem Schlafsäcke, dünne Decken und Isomatten sowie Winterjacken, Pullover und Thermo-Kleidung (bis Größe L). Ebenso Stirn- und Taschenlampe, alte Smartphones, Rücksäcke, Schuhe oder Thermosflaschen. „Jede Spende ist ein Akt der Menschlichkeit“, betont Bettina Pirker, Mitbegründerin des Vereins „Kärnten andas“.

Spendentermine: Villach: Am 27. und 28. Oktober, zwischen 10.30 und 16.30 Uhr, bei Verantwortung ERDE in der Willroiderstraße 9.

Am 27. und 28. Oktober, zwischen 10.30 und 16.30 Uhr, bei Verantwortung ERDE in der Willroiderstraße 9. Spittal an der Drau: Zwischen 27. und 29. Oktober, zwischen 14 und 16 Uhr, bei Junique-Mobile Jugendarbeit in der Litzelhofenstraße 2.

Zwischen 27. und 29. Oktober, zwischen 14 und 16 Uhr, bei Junique-Mobile Jugendarbeit in der Litzelhofenstraße 2. Feldkirchen: Zwischen 27. und 30. Oktober 2025, jeweils zwischen 9 und 15 Uhr, im Meta-Diestel-Haus der Diakonie de La Tour im Ernst-Schwarz-Weg 13.

Zwischen 27. und 30. Oktober 2025, jeweils zwischen 9 und 15 Uhr, im Meta-Diestel-Haus der Diakonie de La Tour im Ernst-Schwarz-Weg 13. Klagenfurt: Am 30. Oktober 2025, zwischen 11 und 19 Uhr, sowie am 31. Oktober 2025, zwischen 16 und 19 Uhr, im Kulturraum VENTIL am Kardinalplatz 1.

Am 30. Oktober 2025, zwischen 11 und 19 Uhr, sowie am 31. Oktober 2025, zwischen 16 und 19 Uhr, im Kulturraum VENTIL am Kardinalplatz 1. St. Michael / Hattendorf: Am 30. und 31. Oktober 2025, zwischen 15 und 19 Uhr, beim Container 25 im Sandsteinweg 8.

Am 30. und 31. Oktober 2025, zwischen 15 und 19 Uhr, beim Container 25 im Sandsteinweg 8. Villach: Am 31. Oktober 2025, zwischen 14 und 17 Uhr in der Pfarrkirche St. Josef in der Richtstraße 33 in Villach.

Am 31. Oktober 2025, zwischen 14 und 17 Uhr in der Pfarrkirche St. Josef in der Richtstraße 33 in Villach. Velden: Am 2. November 2025, zwischen 11 und 16 Uhr beim Kunstbahnhof Wörthersee am Bahnhofplatz 1.