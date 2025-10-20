Ortstafel-Schmieraktion: FPÖ zahlt Prämie für entscheidenden Hinweis

Für Wirbel sorgt ein Vandalen-Akt im Bezirk Völkermarkt. Wie berichtet, wurden vier zweisprachige Ortstafeln mutwillig beschädigt. Für sachdienliche Hinweise lobt die FPÖ nun eine hohe Prämie aus.

In der Nacht auf den 19. Oktober 2025 wurden im Bezirk Völkermarkt vier zweisprachige Ortstafeln mutwillig beschädigt. Unbekannte Täter machten dabei die slowenischen Ortsbezeichnungen unkenntlich. Mehr dazu unter: Unbekannte besprühen zweisprachige Ortstafeln im Bezirk Völkermarkt. FPÖ-Bezirksparteiobmann Kajetan Glantschnig lobt nun eine Prämie aus, für denjenigen, der den entscheidenden Hinweis liefert.

FPÖ zahlt Hinweisgeber 1.000 Euro

Konkret betont Glantschnig in einer öffentlichen Pressemitteilung: „Seitens der FPÖ Völkermarkt besteht größtes Interesse daran, dass der Sachverhalt aufgeklärt und den Provokateuren das Handwerk gelegt wird. Für sachdienliche Hinweise an die Exekutive, welche zur Ausforschung der Verantwortlichen führen, wird daher eine Prämie von 1.000 Euro ausgelobt.“ Außerdem richtet er ein Appell an sämtliche im Landtag vertretenen Parteien, diesem Beispiel zu folgen.