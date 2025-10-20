100-Meter-Absturz mit Bagger – Arbeiter überlebt wie durch ein Wunder

Im Bezirk Lienz hatte ein Baggerfahrer am Montag wohl einen "Schutzengel" dabei: Mit dem Fahrzeug stürzte er bei Arbeiten über einen 100-Meter-Abhang ab. Doch er überlebte.

Am Montag kam es in Hopfgarten in Defereggen (im Bezirk Lienz in Osttirol) zu einem schweren Arbeitsunfall: Wie der ORF berichtete, war ein Arbeiter mit dem Bagger auf einem Feldweg unterwegs, als plötzlich der Boden nachgab. Er stürzte daraufhin über 100 Meter in steilem Gelände ab. Und wie durch ein Wunder soll er sich dabei keine schweren Verletzungen zugezogen haben. Der Mann hatte großes Glück. Wie der Vizekommandant der Feuerwehr Hopfgarten gegenüber dem ORF erklärte, gehen 99 von 100 Unfälle dieser Art tödlich aus.