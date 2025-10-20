Trotz Sneakers: Melissa Naschenweng bei Auftritt verletzt

Am 18. Oktober versammelten sich in der Dortmunder Westfalenhalle viele Schlagerstars, um beim „Schlagerbooom“ richtig einzuheizen. Mit dabei war neben Größen wie Roland Kaiser, Andrea Berg oder Howard Carpendale auch die Kärntner Alpenbarbie Melissa Naschenweng. Gemeinsam mit dem deutschen Sänger „Oimara“ (bekannt durch „Wackelkontakt“) performte Naschenweng „Koa Bergbauernbua“ – doch dabei zeigte sie wohl zu viel Einsatz. Wie sie in den sozialen Medien bekannt gab, hat sie sich bei ihrem Auftritt am Fuß verletzt: Einbandagiert und mit dem Hinweis versehen, dass ihr diese Verletzung mit Sneakers passiert sei, präsentiert die Schlagerqueen ihren Fuß auf Instagram. Aber sie zeigt sich zuversichtlich: „Bis zum Heiraten ist alles wieder gut“, schreibt sie abschließend.

©Screenshot Instagram Melissa Naschenweng Melissa Naschenweng hat sich beim „Schlagerbooom“ verletzt.