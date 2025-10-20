Saubere Sache: ÖBB präsentiert neuen Hightech-Tunnelreiniger

In St. Paul im Lavanttal stellten die ÖBB und FCC Austria ein neues Reinigungssystem für Eisenbahntunnel vor: Der „Hydrojet“ säubert Drainagen künftig vollautomatisch – und das sogar im laufenden Betrieb.

Die ÖBB haben gemeinsam mit dem Unternehmen FCC Austria in St. Paul im Lavanttal ein neues, automatisiertes Reinigungssystem für Eisenbahntunnel präsentiert. Der sogenannte „Hydrojet“ soll künftig dafür sorgen, dass die Entwässerungsleitungen von Eisenbahntunneln gereinigt werden können, ohne dass dafür der Bahnverkehr eingestellt werden muss.

Reinigung im laufenden Betrieb

Das Spülsystem – das offiziell „Modulares Drainagespülsystem Bahn“ (MDB02) heißt – wird über dem zentralen Spülschacht im Tunnel positioniert und kann ferngesteuert mehrere Kilometer Drainagen in einem Durchgang reinigen. Im Granitztaltunnel etwa sind statt bisher 150 nun bis zu 2.000 Meter auf einmal möglich. Wartungsarbeiten können außerdem künftig regelmäßig und bei durchgängigem Bahnverkehr durchgeführt werden. Und auch mit Blick auf die Zukunft wird effizientes Reinigen ohne große Beeinflussung des laufenden Betriebs immer wichtiger: Im Hinblick auf Großprojekte wie den Koralmtunnel, den Granitztaltunnel und später den Semmering-Basistunnel müssen künftig rund 750 Kilometer Drainagen mehr jährlich gewartet werden.

©ÖBB / Mayer Der neue Hydrojet auf der freien Strecke.

„Praxisnahe, automatisierte Lösung“

Laut ÖBB-Infrastruktur-Vorständin Judith Engel sei das ein wichtiger Schritt, um die Verfügbarkeit des Bahnnetzes zu erhöhen: „Mit wachsendem Verkehrsaufkommen und mehr Tunneln steigt der Reinigungsbedarf, während Wartungszeiten schrumpfen. Es (MDB02) reinigt im laufenden Betrieb.“ FCC-Austria-Manager Florian Scheibe spricht von einer „praxisnahen, automatisierten Lösung“: „Erkenntnisse aus dem Betrieb der Vorgängermaschine flossen gezielt in die Weiterentwicklung ein und verbesserten das MDB02 wesentlich.“