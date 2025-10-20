Orientierung verloren: Oberösterreicher geriet in Bergnot

Eine Wanderung am Waschnig-Berg in Ebriach verlief für einen Oberösterreicher am Montag nicht wie geplant. Er kam vom Weg ab und verlor die Orientierung. Die Bergrettung eilte zu Hilfe.

Am 20. Oktober brach ein 48-jähriger Mann aus Oberösterreich am Vormittag zu einer Wanderung im Bereich des „Waschnig-Berges“ in Ebriach (Gemeinde Eisenkappel-Vellach, Bezirk Völkermarkt) auf. Doch diese verlief nicht wie geplant: Irgendwie sei er vom immer schmaler werdenden Weg abgekommen und in immer steiler abfallendes Waldgelände gelangt, schildert die Polizei. Nicht nur die dortige Bodenbeschaffenheit – loser Schiefer und Laub – machte dem Oberösterreicher zu schaffen, er verlor auch die Orientierung. Als er selbständig nicht mehr weiterkam, setzte er einen Notruf ab. „Der 48-jährige wurde von der Bergrettung Eisenkappel unverletzt ins Tal verbracht“, so die Polizei abschließend.