Dachstuhlbrand im Stift Millstatt: 180 Florianis übten für den Ernstfall

Ein Brand im Dachstuhl des jahrhundertealten Stiftes Millstatt – dieses Szenario stand am Samstag, den 18. Oktober, bei der Abschnittsübung des Feuerwehrabschnitts Millstatt–Radenthein auf dem Programm. Am frühen Nachmittag schlug die im Vorjahr installierte Brandmeldeanlage „Alarm“, woraufhin die ersten Einsatzkräfte ausrückten.

Einsatz in denkmalgeschütztem Gebäude herausfordernd

Das denkmalgeschützte Gebäude mit engen Treppen, verwinkelten Gängen und einem nicht befahrbaren Innenhof stellte die 14 beteiligten Feuerwehren vor besondere Herausforderungen. Mehrere Atemschutztrupps kämpften sich auf den 1.600 Quadratmeter großen Dachboden vor, während gleichzeitig die Löschwasserversorgung aus dem Millstätter See aufgebaut wurde.

©ÖA-Team, BFKDO Spittal/Drau

Mehrere eingeschlossene Personen simuliert

„Das Übungsszenario sah eine starke Rauchentwicklung an mehreren Stellen des Daches des bis zu vier Stockwerke hohen Gebäudes sowie mehrere eingeschlossene Personen in verschiedenen Gebäudeteilen vor“, schildert das Abschnittsfeuerwehrkommando Millstatt-Radenthein die Situation. Als das Feuer laut Übungsplan auf die Stiftskirche übergriff und es zu einem zweiten „Brandausbruch“ kam, wurden weitere Wehren nachalarmiert. Zwei Drehleitern – aus Bad Kleinkirchheim und Spittal – kamen zum Einsatz, um den Brand von außen zu bekämpfen.

180 Florianis übten für den Ernstfall

Insgesamt waren rund 180 Einsatzkräfte von 14 Feuerwehren des Abschnittes Millstatt–Radenthein sowie aus Seeboden und Spittal an der Drau im Einsatz. Nach drei Stunden konnte Einsatzleiter Christian Göckler „Entwarnung“ geben – das Szenario war erfolgreich abgearbeitet, die Übung verlief unfallfrei. Göckler betonte, wie wichtig solche realitätsnahen Proben seien und „Einsätze in solch komplexen Objekten zu üben, um auf außergewöhnliche Situationen in so großen und schwer zugänglichen Gebäuden bestmöglich vorbereitet zu sein.“