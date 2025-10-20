Feuer, Fell und Fratzen: Kärntens größte Perchtenausstellung steht bevor

Über 200 Masken, Pyrotechnik und eine große Verlosung erwarten Besucherinnen und Besucher am 25. und 26. Oktober bei der größten Perchtenausstellung Kärntens in Liebenfels.

Die Vorweihnachtszeit rückt mit großen Schritten näher und damit auch die Krampuszeit. Und schon bald wird es in Liebenfels wieder höllisch spannend: Die „Vitus Teifel“ aus St. Veit an der Glan laden am Wochenende (25. und 26. Oktober) zur bereits neunten Auflage von Kärntens größter Perchtenausstellung.

20 Aussteller aus Kärnten und der Steiermark

Rund 20 Aussteller aus Kärnten und der Steiermark präsentieren dabei in der Stocksporthalle Liebenfels über 200 handgefertigte Masken und Utensilien – vom kunstvoll geschnitzten Krampusgesicht bis zur kompletten Perchtenausrüstung ist alles dabei. Ein besonderes Highlight ist in diesem Jahr der Pyrotechnik-Schwerpunkt: Ein Fachmann zeigt vor Ort, worauf beim Umgang mit Effekten zu achten ist. „Am Samstag findet auch eine Vorführung des Pyrotechnikers statt“, erklärt Stefan Pirkner, der Obmann der Vitus Teifel.

Samstag und Sonntag geöffnet

Am Samstag ist die Ausstellung von 10 bis 20 Uhr, am Sonntag von 10 bis 15 Uhr geöffnet. Auch ein Gewinnspiel wird es geben. Am Sonntag werden bei der großen Verlosung Sachpreise verliehen. Für das leibliche Wohl sorgt die Gastgebergruppe selbst. Der Eintritt ist frei, um eine freiwillige Spende wird gebeten.