Am Dienstag wird es in Kärnten herbstlich trüb. Auch Regen ist laut Prognosen der GeoSphere Austria erwartbar: „Am Vormittag wird der Schwerpunkt in Oberkärnten erwartet, am Nachmittag ist dann auch in den östlichen Landesteilen mit zeitweiligem schwachen Regen zu rechnen“, so die Meteorologen. Die Temperaturen erreichen bis zu 14 Grad.