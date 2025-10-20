/ ©5 Minuten
Regen möglich: In Kärnten wird’s am Dienstag herbstlich
Der Dienstag bringt trübes Herbstwetter nach Kärnten. Auch mit Regen ist mancherorts zu rechnen.
Am Dienstag wird es in Kärnten herbstlich trüb. Auch Regen ist laut Prognosen der GeoSphere Austria erwartbar: „Am Vormittag wird der Schwerpunkt in Oberkärnten erwartet, am Nachmittag ist dann auch in den östlichen Landesteilen mit zeitweiligem schwachen Regen zu rechnen“, so die Meteorologen. Die Temperaturen erreichen bis zu 14 Grad.
