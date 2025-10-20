Skip to content
/ ©5 Minuten
Das Bild auf 5min.at zeigt Villach an einem regnerischen Tag.
Am Dienstag ist in Kärnten mit trübem Wetter zu rechnen.
Kärnten
20/10/2025
Wetterprognose

Regen möglich: In Kärnten wird’s am Dienstag herbstlich

Der Dienstag bringt trübes Herbstwetter nach Kärnten. Auch mit Regen ist mancherorts zu rechnen.

von Gerrit Tscheru Das Bild auf 5min.at zeigt Gerrit Tscheru.
1 Minute Lesezeit(63 Wörter)

Am Dienstag wird es in Kärnten herbstlich trüb. Auch Regen ist laut Prognosen der GeoSphere Austria erwartbar: „Am Vormittag wird der Schwerpunkt in Oberkärnten erwartet, am Nachmittag ist dann auch in den östlichen Landesteilen mit zeitweiligem schwachen Regen zu rechnen“, so die Meteorologen. Die Temperaturen erreichen bis zu 14 Grad.

