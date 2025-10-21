Mysteriöser Unfall im Lavanttal: Suche nach vermisstem Fahrer läuft

Eine großangelegte Suchaktion brach am Montagabend in St. Georgen im Lavanttal vom Zaun. Ein Handy hatte Notfallalarm ausgelöst. Zudem wurde ein Unfallfahrzeug gefunden. Nur von dem Fahrer fehlt nach wie vor jede Spur.

Ein mysteriöser Unfall beschäftigt die Einsatzkräfte im Lavanttal. Von dem mutmaßlichen Unfalllenker fehlt nämlich jede Spur.

Einsatzkräfte der Polizei, die Besatzung des Rettungshubschraubers C11 sowie die Freiwilligen Feuerwehren St. Georgen im Lavanttal und Gemmersdorf rückten am frühen Montagabend aus. Der Grund: Bei einem Handy wurde ein Notfallalarm ausgelöst. Wenig später wurde außerdem ein Unfallfahrzeug gefunden. „Ein Auto ist von Fahrbahn abgekommen, überschlug sich und kam auf einem Abhang zum Stillstand“, schildern die Beamten.

Von dem Lenker fehlt jede Spur

„Aufgrund von aufgefundenen Ausweisen sowie Mobiltelefonen konnte als Lenker mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit ein 36-jähriger Mann aus dem Bezirk Wolfsberg identifiziert werden“, so die Polizisten weiter. Von ihm fehlt bis dato jede Spur. „Es wurden der Polizeihubschrauber sowie ein Polizeihund angefordert und versucht den Verunfallten zu finden. Auch eine Nachschau an seiner Meldeadresse sowie im LKH Wolfsberg verliefen negativ.“

Großangelegte Suchaktion

Eine großangelegte Suchaktion brach vom Zaun. Daran beteiligten sich etwa hundert Einsatzkräfte, darunter die Bergrettung, die Österreichischen Rettungshundebrigade (ÖRHB), die Rettungshundestaffel des Samariterbundes Kärnten, die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Reideben sowie weitere Polizeistreifen. Sogar Drohnen kamen zum Einsatz. Bis dato konnte der Vermisste jedoch nicht gefunden werden. Um 22 Uhr wurde die Suche ergebnislos abgebrochen. Die polizeilichen Ermittlungen werden fortgesetzt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 21.10.2025 um 06:19 Uhr aktualisiert