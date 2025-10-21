Wildes Treiben: Kärntens Perchten- und Krampusläufe im Überblick
Krampusse, Perchten, Hexen und Engel haben im November und Dezember 2025 wieder Hochsaison. Kärntenweit finden die schaurig-schönen Brauchtumsläufe statt. Wir haben einen groben Überblick für euch.
Es ist gelebtes Brauchtum: Jedes Jahr finden in Kärnten etliche Perchten- und Krampusläufe statt. Die düsteren Begleiter des Heiligen Nikolaus präsentieren sich auch heuer wieder bei diversen Gelegenheiten. So finden bereits am 25. und 26. Oktober 2025 die ersten Krampus- und Perchtenausstellungen in Griffen und Liebenfels statt. Und es ist erst der Beginn des wilden Treibens.
Krampusläufe im November:
8. November 2025
- Krampustreiben in Keutschach am See (ab 16 Uhr)
- Krampusspektakel Techelsberg (ab 17 Uhr)
9. November 2025
- Krampuslauf in Ettendorf (ab 17 Uhr)
14. November 2025
- Perchtenlauf der Lieserhofer Teufel
- Ebenthaler Krampuslauf (ab 19 Uhr)
- Krampuskränzchen & Disco am Sportplatz in Köstenberg
15. November 2025
- Krampuslauf Arnoldstein (ab 18 Uhr)
- Arriacher Krampuslauf (ab 18 Uhr)
- Grafensteiner Krampuslauf (ab 18 Uhr)
- Krampuslauf der Althofner Altstadtteufel (ab 18 Uhr)
- Krampuslauf der Südkärntner Seeteifl im Industriepark Völkermarkt (ab 18 Uhr)
- Krampusdisco des Krampusvereines Feistritz im Rosental (ab 20.30 Uhr)
- Döbriacher Teifltreffen (ab 18 Uhr am Hauptplatz)
- Preitenegger Krampuslauf (ab 18 Uhr)
- Krampuslauf in Sachsenburg (ab 19 Uhr)
16. November 2025
- Krampuslauf in Pischeldorf (ab 16 Uhr bei Gappitz Bau)
21. November 2025
- Ferlacher Krampuslauf (ab 18 Uhr am Hauptplatz)
- Krampusumzug in Pörtschach am Wörthersee (ab 18.30 bei der Werzerpromenade)
- Bleiburger Krampuslauf (ab 19 Uhr)
22. November 2025
- Krampuslauf in Eberndorf (ab 18 Uhr)
- Krampustreiben mit Nikolo und Krampuskränzchen (ab 17 Uhr am Dorfplatz Köttmannsdorf)
- Krampuslauf der Dobratscher Bergteifl (beim Feuerwehrhaus in Hohenthurn)
- Großer Krampusumzug in Klagenfurt (ab 19 Uhr, entlang der Bahnhofstraße–Alter Platz)
- Perchtenlauf der Brauchtumsgruppe Ossiacher Tauern (ab 17 Uhr in St. Nikolai-Glanhofen)
23. November 2025
- Krampuslauf Welzenegg (ab 14 Uhr)
- Krampuslauf der Lavamünder Bartl (ab 17 Uhr bei der Draupromenade in Lavamünd)
- Griffner Krampuslauf (ab 16 Uhr)
28. November 2025
- Villacher Krampuslauf (ab 18.30 Uhr entlang der Fußgängerzone 10. Oktoberstrasse – Hauptplatz – Gerbergasse bis Apolloplatz)
- Perchtenumzug der Krampusgruppe Totenweg Teufel (am Dorfplatz in Baldramsdorf)
29. November 2025
- Spittaler Krampuslauf (ab 17 Uhr)
- Krampuslauf in Hermagor (ab 18 Uhr am Wulfeniaplatz)
- Afritzer Krampuslauf (ab 17.30 Uhr beim Kulturhaus Afritz)
- St. Pauler Perchten- und Krampuslauf (ab 18.30 Uhr am Platz St. Blasien in St. Paul im Lavanttal)
30. November 2025
- Veldener Krampuslauf der Brauchtumsgruppe Lind-Rajach (ab 16 Uhr entlang Kärntner Straße/Seecorso)
- Krampuslauf der Perchtengruppe Seigbichl (ab 14 Uhr in Moosburg)
Krampusläufe im Dezember:
5. Dezember 2025
- Bartlumzug durch St. Veit an der Glan (ab 19 Uhr in der Innenstadt)
6. Dezember 2025
- Perchtenumzug in Oberdrauburg (ab 17 Uhr)
- Krampuslauf in Feldkirchen (ab 18 Uhr)
8. Dezember 2025
- Krampuslauf der Red Devils Wernberg (ab 16.30 Uhr in der Wernbergstraße 16)
13. Dezember 2025
- Ossiacher Höllennacht (ab 14 Uhr in Ossiach)
- „das Dorf ruft“ (ab 18 Uhr in Nötsch im Gailtal)
Euer Krampus-Spektakel ist nicht dabei?
Kein Problem! Schreibt uns eine kurze Nachricht per Mail an [email protected]. Gerne ergänzen wir die Veranstaltung noch.