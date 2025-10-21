Skip to content
Region auswählen:
/ ©Olga Bereslavskaya
Das Bild auf 5min.at zeigt den 31. Villacher Krampusumzug.
Im November starten die ersten Krampus- und Perchtenläufe in Kärnten.
Kärnten
21/10/2025
Die Saison beginnt

Wildes Treiben: Kärntens Perchten- und Krampusläufe im Überblick

Krampusse, Perchten, Hexen und Engel haben im November und Dezember 2025 wieder Hochsaison. Kärntenweit finden die schaurig-schönen Brauchtumsläufe statt. Wir haben einen groben Überblick für euch.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(67 Wörter)

Es ist gelebtes Brauchtum: Jedes Jahr finden in Kärnten etliche Perchten- und Krampusläufe statt. Die düsteren Begleiter des Heiligen Nikolaus präsentieren sich auch heuer wieder bei diversen Gelegenheiten. So finden bereits am 25. und 26. Oktober 2025 die ersten Krampus- und Perchtenausstellungen in Griffen und Liebenfels statt. Und es ist erst der Beginn des wilden Treibens.

Krampusläufe im November:

8. November 2025

  • Krampustreiben in Keutschach am See (ab 16 Uhr)
  • Krampusspektakel Techelsberg (ab 17 Uhr)

9. November 2025

  • Krampuslauf in Ettendorf (ab 17 Uhr)

14. November 2025

  • Perchtenlauf der Lieserhofer Teufel
  • Ebenthaler Krampuslauf (ab 19 Uhr)
  • Krampuskränzchen & Disco am Sportplatz in Köstenberg

15. November 2025

  • Krampuslauf Arnoldstein (ab 18 Uhr)
  • Arriacher Krampuslauf (ab 18 Uhr)
  • Grafensteiner Krampuslauf (ab 18 Uhr)
  • Krampuslauf der Althofner Altstadtteufel (ab 18 Uhr)
  • Krampuslauf der Südkärntner Seeteifl im Industriepark Völkermarkt (ab 18 Uhr)
  • Krampusdisco des Krampusvereines Feistritz im Rosental (ab 20.30 Uhr)
  • Döbriacher Teifltreffen (ab 18 Uhr am Hauptplatz)
  • Preitenegger Krampuslauf (ab 18 Uhr)
  • Krampuslauf in Sachsenburg (ab 19 Uhr)

16. November 2025

  • Krampuslauf in Pischeldorf (ab 16 Uhr bei Gappitz Bau)

21. November 2025

  • Ferlacher Krampuslauf (ab 18 Uhr am Hauptplatz)
  • Krampusumzug in Pörtschach am Wörthersee (ab 18.30 bei der Werzerpromenade)
  • Bleiburger Krampuslauf (ab 19 Uhr)

22. November 2025

  • Krampuslauf in Eberndorf (ab 18 Uhr)
  • Krampustreiben mit Nikolo und Krampuskränzchen (ab 17 Uhr am Dorfplatz Köttmannsdorf)
  • Krampuslauf der Dobratscher Bergteifl (beim Feuerwehrhaus in Hohenthurn)
  • Großer Krampusumzug in Klagenfurt (ab 19 Uhr, entlang der Bahnhofstraße–Alter Platz)
  • Perchtenlauf der Brauchtumsgruppe Ossiacher Tauern (ab 17 Uhr in St. Nikolai-Glanhofen)

23. November 2025

  • Krampuslauf Welzenegg (ab 14 Uhr)
  • Krampuslauf der Lavamünder Bartl (ab 17 Uhr bei der Draupromenade in Lavamünd)
  • Griffner Krampuslauf (ab 16 Uhr)

28. November 2025

  • Villacher Krampuslauf (ab 18.30 Uhr entlang der Fußgängerzone 10. Oktoberstrasse – Hauptplatz – Gerbergasse bis Apolloplatz)
  • Perchtenumzug der Krampusgruppe Totenweg Teufel (am Dorfplatz in Baldramsdorf)

29. November 2025

  • Spittaler Krampuslauf (ab 17 Uhr)
  • Krampuslauf in Hermagor (ab 18 Uhr am Wulfeniaplatz)
  • Afritzer Krampuslauf (ab 17.30 Uhr beim Kulturhaus Afritz)
  • St. Pauler Perchten- und Krampuslauf (ab 18.30 Uhr am Platz St. Blasien in St. Paul im Lavanttal)

30. November 2025

  • Veldener Krampuslauf der Brauchtumsgruppe Lind-Rajach (ab 16 Uhr entlang Kärntner Straße/Seecorso)
  • Krampuslauf der Perchtengruppe Seigbichl (ab 14 Uhr in Moosburg)
Das Bild auf 5min.at zeigt den 31. Villacher Krampusumzug.
©Olga Bereslavskaya
Krampusse, Perchten, Hexen und Engel haben im November und Dezember 2025 wieder Hochsaison.

Krampusläufe im Dezember:

5. Dezember 2025

  • Bartlumzug durch St. Veit an der Glan (ab 19 Uhr in der Innenstadt)

6. Dezember 2025

  • Perchtenumzug in Oberdrauburg (ab 17 Uhr)
  • Krampuslauf in Feldkirchen (ab 18 Uhr)

8. Dezember 2025

  • Krampuslauf der Red Devils Wernberg (ab 16.30 Uhr in der Wernbergstraße 16)

13. Dezember 2025

  • Ossiacher Höllennacht (ab 14 Uhr in Ossiach)
  • „das Dorf ruft“ (ab 18 Uhr in Nötsch im Gailtal)

Euer Krampus-Spektakel ist nicht dabei?

Kein Problem! Schreibt uns eine kurze Nachricht per Mail an [email protected]. Gerne ergänzen wir die Veranstaltung noch.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 21.10.2025 um 08:40 Uhr aktualisiert
Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.

Artikel zum Thema:

Mehr Interessantes

Folge uns auf: