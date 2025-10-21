Erkältungswelle rollt über Kärnten: Tausende liegen flach

Die Erkältungszeit ist voll im Gange. 13.260 Kärntner liegen derzeit flach. Das geht aus den aktuellen Arbeitsunfähigkeitsmeldungen hervor, welche der Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK) vorliegen.

Pünktlich zur kalten Jahreszeit sind in Kärnten grippale Infekte, Influenza und Covid-19 auf dem Vormarsch.

Zehntausende Österreicher liegen derzeit krank im Bett. Auch in Kärnten gab es in der Vorwoche 13.260 Arbeitsunfähigkeitsmeldungen aufgrund von Atemwegserkrankungen. Die meisten – nämlich 3.984 Kärntner – werden aktuell von grippalen Infekten geplagt. Fälle der echten Grippe (5) sowie Coronavirus-Infektionen (171) halten sich noch in Grenzen. Dennoch appelliert Andreas Krauter, Chefarzt der Österreichischen Gesundheitskasse, sich rechtzeitig impfen zu lassen: „Nutzen Sie die Möglichkeit, sich nun vor der nahenden Grippesaison impfen zu lassen – das ist immer noch der beste Schutz gegen die echte Grippe. Besonders für Risikogruppen wie Ältere, Schwangere und chronisch Erkrankte. Sie reduziert nicht nur das Risiko einer Grippe, sondern auch schwere Verläufe und Krankenhausaufenthalte.“

©ÖGK Die aktuellen ÖGK-Zahlen zu Arbeitsunfähigkeitsmeldungen in Österreich.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 21.10.2025 um 09:20 Uhr aktualisiert