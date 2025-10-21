600 Teilnehmende waren Wandern mit Skikaiser Franz Klammer

Gemeinsam mit Skikaiser Franz Klammer pilgerten 600 Wanderfreudige am 18. Oktober 2025 von der Talstation der Kaiserburgbahn in Bad Kleinkirchheim hinauf in die Nockberge. Mit dabei war auch Weltmeisterin Stephanie Venier.

„Das traumhafte Wetter und die wunderschöne herbstliche Bergkulisse sorgten bei den vielen Wanderern für beste Stimmung – ein wirklich perfekter Herbsttag und ein gelungener Franz Klammer Wandertag“, fasst es Organisator Gerhard Brüggler zusammen. Bereits um 8 Uhr trafen sich die Wanderer bei der Talstation der Kaiserburgbahn.

©Egon Rutter Am Foto: Tourismusverband-Vorsitzender Jakob Forstnig, Olympiasieger Franz Klammer, Weltmeisterin Stephanie Venier, Journalist Hannes Wallner und Hotelier Michael Prägant (v.l.)

Gipfelmesse, Promis und Naturgenuss

Der traditionelle Wandertag startete dann mit der gewohnten Gipfelmesse bei der Bergstation der Kaiserburgbahn – zelebriert von Diakon Theo Srienz und Superintendent Manfred Sauer. Anschließend starteten die drei geführten Wanderungen – mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden – ins Tal. Angeführt wurden die Gruppen von Skilegende Franz Klammer persönlich sowie von Weltmeisterin Stephanie Venier und Bergfex und Journalist Hannes Wallner, unterstützt von den Biosphärenpark-Rangern und einem Team der Johanniter.

Wandertag begeistert Besucher

Klammer dazu: “ Ich freue mich jedes Jahr auf unsere Besucher aus Kärnten und weit darüber hinaus.“ Auch Tourismusverband-Vorsitzender Jakob Forstnig betonte die Bedeutung der Veranstaltung: „Der Franz Klammer Wandertag ist ein fixer Bestandteil unseres Herbstprogramms und ein wunderbares Beispiel dafür, wie Sport, Natur und Gemeinschaft in Bad Kleinkirchheim zusammenfinden.“