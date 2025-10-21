ÖBB gelingt mit Koralmbahn milliardenschwere Punktlandung

Rund 5,9 Milliarden Euro wurden in die Koralmbahn zwischen Graz und Klagenfurt investiert. Damit legt die ÖBB-Infrastruktur AG eine Punktlandung hin und trifft die vor über 20 Jahren prognostizierten Kosten exakt.

„Eine weltrekordverdächtige Leistung“, so heißt es zumindest in der aktuellen Pressemitteilung der Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB). Konkret geht es um die vor über 20 Jahren prognostizierten Kosten des Koralmbahn-Projektes. Diese wurden im Jahr 2005 auf rund 5,4 Milliarden Euro geschätzt. Rechnet man die Projektinhalte hinzu, die danach ergänzt wurden – wie der Abschnitt Feldkirchen-Weitendorf – liegen die Kosten nach 20 Jahren bei 5,9 Milliarden Euro. „Eine Punktlandung“, finden die Projektverantwortlichen.

ÖBB-Projektleiter: „Haben Zukunftsforschung betrieben“

Grund für den Erfolg ist laut ÖBB-Gesamtprojektleiter Klaus Schneider ein vorausschauendes und innovatives Projektmanagement: „Im Grunde geht es darum, rund 20 Jahre in die Zukunft zu blicken. Welche Risiken gibt es? Wie entwickelt sich die Volkswirtschaft? Wie entwickelt sich die Inflation? Fragen, die sich das gesamte Team über die Projektdauer laufend aktiv gestellt hat.“ Auch die Werkzeuge dazu wurden ständig aktualisiert. Besonders im Fokus bei derart langen Projekten ist die Valorisierung – also die ständige Anpassung von Investitionskosten an die Inflation. Und auch die Risikobewirtschaftung stand im Zentrum. Dabei wurden alle Beteiligten laufend zu Risikothemen eingebunden. So konnte das Team bei Abweichungen schnell in Prozesse eingreifen. „Man könnte sagen, wir haben nicht nur eine neue Bahnstrecke gebaut, sondern auch Zukunftsforschung betrieben. Ich bin sehr stolz, dass unsere Prognosen so genau gehalten haben“, so Schneider.

Trotz viel Gegenwind

Das umfangreiche Risikomanagement hat sich jedenfalls ausgezahlt. Gerade beim Tunnelbau galt es für das Team trotz Erkundungen immer wieder unvorhergesehene Probleme zu lösen. Rund 50 Tunnelkilometer wurden entlang der Koralmbahn gebaut, mit kräftezehrenden Störzonen im Koralmtunnel. Am Ende konnten selbst eine Pandemie und weltweite Lieferschwierigkeiten das Projekt nicht mehr ins Wanken bringen.

Wertschöpfung für die heimische Wirtschaft

Damit gilt die Koralmbahn nicht nur als eines der größten, sondern auch als eines der kostenstabilsten Projekte Europas. Die volkswirtschaftliche Bilanz kann sich ebenfalls sehen lassen: Eine aktuelle interne Studie zeigt, dass jeder investierte Euro in die Koralmbahn 1,44 Euro Wertschöpfung für die heimische Wirtschaft generiert – alleine in der Bauphase. Knapp 75 Prozent dieser Wertschöpfung gehen und gingen an Klein- und Mittelbetriebe. Und mehr als die Hälfte – nämlich 53 Prozent der Investitionen – fließen durch Steuern und Abgaben wieder zurück in die Staatskasse.