Wetterdienste warnen vor heftigen Sturmböen in Kärnten

Kärnten steht ein Wetterumschwung bevor. Dieser wirkt sich nicht nur auf die Schneefallgrenze aus. Auch der Wind frischt am Donnerstagnachmittag bzw. -abend deutlich auf. Teils ist sogar mit Sturmböen zu rechnen.

Eine Kaltfront zieht in Kärnten auf. Diese macht sich durch Regen und Sturmböen bemerkbar. „Vor allem zwischen den Tauern und den Nockbergen, aber auch in den Kärntner Beckenlagen sind am Nachmittag und Abend Windgeschwindigkeiten bis zu 80 km/h zu erwarten“, betont David Kaufmann von Tauernwetter. Der Nordwestwind bringt außerdem eine deutliche Abkühlung mit sich. „Die Schneefallgrenze sinkt dabei rasch auf etwa 1.300 Meter Seehöhe ab“, so Kaufmann.

Kaltfront bringt Regen und stürmischen Wind

Ähnlich sieht auch die Prognose der Geosphere Austria aus. Die Meteorologen betonen: „Vor allem in Oberkärnten sowie in den Karawanken setzt in der zweiten Tageshälfte vermehrt Regen ein.“ Im Laufe des Abends zieht dann von Nordwesten eine Kaltfront auf. Im Zuge dessen greift speziell in den Tauerntälern teils stürmischer Nordwestwind durch. Mit der Kaltfront sinkt zwar auch die Schneefallgrenze – laut den Experten auf 1.500 Meter Seehöhe – viel Niederschlag sei nach Durchgang der Kaltfront in der Nacht auf Freitag aber ohnehin nicht mehr zu erwarten.

Auch Unwetterzentrale warnt vor unruhigem Donnerstag

Die Österreichische Unwetterzentrale (UWZ) kündigt am Donnerstag ebenfalls Niederschläge an: „Besonders im Süden sowie im östlichen Berg- und Hügelland regnet es zeitweise kräftig, im Südosten sind am Abend vereinzelt auch Gewitter möglich“, erläutern die Fachleute. Auch der Wind frischt an der Alpennordseite bzw. am Abend auch im Osten auf. „Aus heutiger Sicht sind punktuell auch schwere Sturmböen möglich“, heißt es in der Prognose abschließend.