„Jahrhundertprojekt“ um 12,8 Millionen Euro: Bildungshaus wiedereröffnet

Nach 30 Jahren Nutzung wurde Schloss Krastowitz in Klagenfurt umfassend modernisiert und ist nun wieder in Vollbetrieb. Das neue Bildungshaus der Landwirtschaftskammer soll "das modernste im Süden Österreichs" sein.

Das Schloss Krastowitz in Klagenfurt geht nach rund eineinhalb Jahren Umbau wieder in Vollbetrieb.

Nach rund 30 Jahren intensiver Nutzung wurde das Bildungshaus Schloss Krastowitz bei Klagenfurt umfassend saniert. Nach eineinhalb Jahren Bauzeit wurde das modernisierte Bildungshaus der Landwirtschaftskammer Kärnten (LK) am 21. Oktober feierlich wiedereröffnet. Das Bildungshaus soll künftig nicht nur Schulungsstätte, sondern auch Treffpunkt für Landwirtschaft, Gesellschaft und Kultur sein.

„Jahrhunderprojekt für Kärntner Land- und Forstwirtschaft“

„Heute ist ein Meilenstein für die Zukunft der Land- und Forstwirtschaft in unserem Bundesland gelungen“, sagte LK-Präsident Siegfried Huber bei der Eröffnung. Das Bildungshaus entspreche „höchsten Standards“, es sei „modern, funktional und nachhaltig – und offen für alle Generationen“. Unterstützt wurde das Projekt vom Land Kärnten und dem Bund aus Mitteln des Waldfonds. Agrarlandesrat Martin Gruber (ÖVP) sprach von einem „Jahrhundertprojekt für die Kärntner Land- und Forstwirtschaft“. Schloss Krastowitz sei „seit fast 70 Jahren ein Ort des Lernens, der Begegnung und der bäuerlichen Weiterbildung“.

Nicht nur klassisches Bildungshaus

Neben seiner Funktion als klassisches Bildungshaus soll Krastowitz künftig auch als Regionalitäts-Kompetenzzentrum dienen. Geplant sind Kurse, Veranstaltungen und sogenannte „Cookinare“ zu heimischen Lebensmitteln. Auch das Genussland Kärnten übersiedelt in das neue Bildungshaus. Darüber hinaus sollen Brauchtums- und Kulturvereine den Standort künftig verstärkt nutzen können.

Das bietet das Schloss Krastowitz nach dem Umbau

Der Umbau umfasst einen neuen Hoteltrakt mit 30 Zimmern, zehn barrierefreien Seminarräumen, einem großen Festsaal und mehreren Besprechungsräumen.

Besonderer Wert wurde auf Barrierefreiheit, Energieeffizienz und moderne Haustechnik gelegt. Eine Photovoltaikanlage mit Speicher und neue E-Ladestationen gehören ebenso zur Ausstattung. Das Restaurant des Hauses legt den Fokus auf regionale, saisonale Zutaten.

12,8 Millionen Euro

Die Gesamtkosten von rund 12,8 Millionen Euro konnten laut LK Kärnten eingehalten werden. Geplant wurde das Projekt vom Architekturbüro Pichler. Im Frühjahr 2026 ist ein Tag der offenen Tür geplant, bei dem sich Interessierte selbst ein Bild vom neuen Bildungshaus machen können.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 21.10.2025 um 15:26 Uhr aktualisiert