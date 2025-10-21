Japans Kirschblüte und Kärntens Landeshauptmann

Die vergangenen Wochen herrschte die SPÖ betreffend ein Thema vor: Daniel Fellner und die Übernahme des roten Parteivorsitzes durch den Lavanttaler. Doch wie geht es Landeshauptmann Peter Kaiser mit diesen Entwicklungen?

Und vor allem: Wann gibt’s den Wechsel im Sessel des Landeshauptmanns? 5 Minuten bat Peter Kaiser zum Interview und hat mit ihm über sein Befinden und seine Pläne gesprochen.

„Ich verspüre keine Wehmut“

„Ich verspüre keine Wehmut, denn ich merke, dass es richtig war und ist“, so Kaiser auf unsere Frage nach seinem Befinden. Eine Frage, die auf der Hand liegt, immerhin gehen Kaiser die roten Entwicklungen ja nichts mehr an. „Dass es mich nichts mehr angeht, ist nicht ganz richtig. Ich gehe aber in keinen Parteivorstand mehr, weil ich nicht wie ein Schatten über Daniel Fellner liegen möchte.“

„Daniel darf zuerst wählen“

Man mache übrigens alles gemeinsam aus, auch welche Veranstaltungen von wem besucht werden. Peter Kaiser: „Da darf Daniel zuerst wählen.“ Eine große Frage stelle sich aber durchaus, meint der Kärntner Landeshauptmann. „Die Herausforderung wird sein, keine Verpflichtungen zu haben, viel Freizeit gestalten zu dürfen und damit sinnvoll umzugehen.“

Kirschblüte als Indikator für Landeshauptmannwechsel

Damit stellt sich automatisch die Frage nach dem Zeitpunkt des Wechsels in der Funktion des Landeshauptmannes. Diese Frage von 5 Minuten beantwortet Kaiser indirekt und bestätigt damit aber alle, die ohnehin bereits im Vorfeld auf den Jahresbeginn 2026 getippt haben. „Ich habe für die Zeit nach Amtsübergabe schon eine große und lange Japanreise mit Uli geplant und gebucht.“ Nachdem man aber hauptsächlich zur Zeit der berühmten Kirschblüte nach Japan reist, scheint das Datum des Landeshauptmannwechsels damit klar. Zum Hintergrund: Die Kirschblüte beginnt etwa im Raum Tokio üblicherweise Ende März. Der Wechsel zwischen Kaiser und Fellner ist damit wohl auf Anfang März fixiert. Sagt uns halt die Kirschblüte in Japan. Eine Feststellung kann sich Peter Kaiser aber dann doch nicht verkneifen: „Wenn man so schaut, ist Erwin Angerer (FPÖ-Chef, Anm.) plötzlich sehr alt.“

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 21.10.2025 um 18:05 Uhr aktualisiert