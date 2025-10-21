Mit „Gewinnausschüttung“ Vertrauen erschlichen: Kärntnerin böse betrogen

Eine 63-jährige Frau aus dem Bezirk Klagenfurt-Land saß dreisten Internetbetrügern auf. Anfang September stieß sie im Internet auf eine Werbung, welche gewinnversprechende Investitionen und Tradings versprach. Kurz nachdem sich die 63-Jährige über einen Link angemeldet hatte, wurde sie telefonisch von einem Mann, welcher sich als Mitarbeiter ausgab, kontaktiert, wie die Polizei informierte. Dieser „Mitarbeiter“ überredete die 63-Jährige zu einer Investition von einem vorerst geringen Geldbetrag.

Mit „Gewinnausschüttung“ Vertrauen erschlichen

Und dann ging der Betrüger besonders perfide vor: Um ihr Vertrauen zu gewinnen und sie zu weiteren Investitionen zu verleiten, wurde der 63-Jährigen sogar eine kleine Gewinnausschüttung ausbezahlt. So nahm das Unglück seinen Lauf: „Im Zeitraum von Anfang September 2025 bis Mitte Oktober 2025 überwies die 63-Jährige mehrere Beträge auf unterschiedliche ausländische Konten“, schildert die Polizei.

Kredit mit den Bankdaten der Kärntnerin aufgenommen

Doch damit nicht genug: Darüber hinaus wurden der 63-Jährigen persönliche Bankzugangsdaten herausgelockt. Mit diesen Daten wurde bei einer Bank ein Kredit abgeschlossen. Die Kreditsumme wurde vom unbekannten Täter wiederum als „Gewinnausschüttung“ überwiesen, welche jedoch sofort wieder investiert werden musste. Das Ende vom Lied: „Durch den schweren Betrug entstand der 63-Jährigen ein Schaden in Höhe von mehreren zehntausend Euro. Weitere Erhebungen werden geführt“, so die Polizei abschließend.