Mehr Geld für Kärntner Gemeinden – aber höhere Abgaben für Bürger

Kärnten will die Abgabe für Zweitwohnungen kräftig erhöhen – und bezieht nun auch Firmen mit ein. Das Geld soll den Gemeinden zugutekommen. Für das geplante SPÖ-ÖVP-Paket gibt es Kritik seitens der FPÖ und der Grünen.

Kärntens Gemeinden sollen künftig mehr Geld und Gestaltungsspielraum bekommen: Die Landeskoalition aus SPÖ und ÖVP hat am Freitag ein umfassendes Abgabenpaket vorgestellt, das nun in Begutachtung geht. Darin enthalten sind eine neu gestaltete Zweitwohnungsabgabe, eine Aufenthaltsabgabe für Gäste sowie eine erhöhte Motorbootabgabe.

Zweitwohnungsabgabe statt Zweitwohnsitzabgabe

Die bisherige Zweitwohnsitzabgabe, die es in Kärnten seit 2006 gibt, wird zur „Zweitwohnungsabgabe“ umgestaltet. Grundintention ist es weiterhin, dass jene Kosten, die durch Zweitwohnsitze für die Gemeinden entstehen, abgefedert werden. Der Rahmen für die Abgabe wird darum verdoppelt. „Wie hoch er aber tatsächlich ist, können die Gemeinden vor Ort selbst festlegen. Denn sie kennen die Gegebenheiten in ihrer Region am besten“, heißt es seitens der Koalition. Neu ist außerdem, dass auch juristische Personen – also etwa GmbHs – künftig zur Abgabe verpflichtet werden. Bisher galt diese nur für Privatpersonen.

Maximalgrenzen der neuen Zweitwohnungsabgabe: Wohnungen bis 30m²: 24 € monatlich

Wohnungen 30 bis 60m²: 47 € monatlich

Wohnungen 60 bis 90m²: 83 € monatlich

Wohnungen über 90m²: 130 € monatlich

Bei Zweitwohnung im eigenen Haus entfällt Abgabe

„Durch diese Änderung erwarten wir uns höhere Einnahmen für die Kärntner Gemeinden“, erklärt SPÖ-Klubobmann-Stellvertreter Luca Burgstaller. Außerdem soll die Maßnahme auch mehr Wohnraum für den Markt mobilisieren und die Preisentwicklung dämpfen. Es gibt auch Ausnahmen: Zweite Wohnungen im eigenen Haus sollen etwa von der Abgabe ausgenommen bleiben.

Aufenthalts- und Motorbootabgabe

In der Sammelnovelle ist neben der Zweiwohnsitzabgabe auch die neue Aufenthaltsabgabe geregelt. Mit dieser sollen künftig gezielt Projekte für Infrastruktur und Mobilität finanziert werden. Dazu wird ein Infrastrukturfonds eingerichtet, der etwa in Freizeit- und Mobilitätsangebote investieren soll. Auch die Motorbootabgabe wird einmalig angepasst – sie steigt um 50 Prozent und gilt für Elektro- wie Motorboote. Die zusätzlichen Einnahmen sind zweckgebunden, etwa für den Ankauf und die Bewirtschaftung von Seegrundstücken, wasserökologische Maßnahmen oder den präventiven Hochwasserschutz.

Landtagsbeschluss noch heuer geplant

Burgstaller und ÖVP-Klubobmann Markus Malle sehen darin eine wichtige Entlastung für Kärntens Gemeinden. Ziel sei es, deren Leistungen – von Sport- und Vereinsförderung bis zur Infrastruktur – langfristig abzusichern und ihnen mehr Handlungsspielraum zu verschaffen. „Die entsprechenden Gesetzesvorlagen gehen heute in Begutachtung. Der Landtagsbeschluss soll noch in diesem Jahr erfolgen“, so Burgstaller und Malle am 21. Oktober.

ÖVP-Klubobmann Markus Malle sieht im neuen Abgabenpaket eine wichtige Entlastung für Kärntner Gemeinden.

Grüne begrüßen Erhöhung der Zweitwohnsitzabgabe

Im Anschluss an die Pressemitteilung der Landeskoalition ließen auch politische Reaktionen aus Kärnten nicht lange auf sich warten. „Wir Grüne begrüßen, dass das Land Kärnten den Rahmen für die Zweitwohnsitzabgabe deutlich erhöht und nun auch juristische Personen erfasst. Das ist ein klarer Schritt, um die Gemeinden finanziell zu entlasten“, erklärt Olga Voglauer, Nationalratsabgeordnete und Landessprecherin der Grünen Kärnten. Doch gleichzeitig kritisiert sie, dass diese Erhöhung den Wohnungsmarkt nicht entlasten würde und „spekulativen Leerstand“ nicht stoppen könne. Darum fordern die Grünen eine Leerstandsabgabe. Voglauer betont: „Jede leerstehende Wohnung ist eine verpasste Chance für leistbaren Wohnraum in Kärnten.“

Olga Voglauer, Landessprecherin der Grünen Kärntens, fordert eine Leerstandsabgabe.

Harsche Kritik seitens der FPÖ

Massive Kritik an den Plänen von SPÖ und ÖVP zur Verdoppelung der Zweitwohnsitzabgabe in Kärnten übt der Kärntner FPÖ-Chef Klubobmann Erwin Angerer in einer ersten Reaktion: „Die Bürger sind im Höchststeuerland Österreich schon heute die Melkkühe und sollen jetzt für das Totalversagen der Regierung noch stärker bluten.“ Die Freiheitlichen würden sich klar „gegen alle Pläne für neue oder höhere Abgaben und Steuern“ positionieren. Abschließend betont der FPÖ-Chef: „Die Finanzprobleme der Gemeinden dürfen nicht auf Kosten der Bürger gelöst werden, welche ohnehin schon eine Unmenge an Abgaben bezahlen müssen.“

Kärntens FPÖ-Chef Erwin Angerer übt harsche Kritik an der geplanten Erhöhung der Zweitwohnsitzabgabe.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 21.10.2025 um 19:13 Uhr aktualisiert