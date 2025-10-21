Kärntner (29) holt bei Millionenshow „besten Stundenlohn seines Lebens“

Der Kärntner Philipp Knabl stellte sich bei Armin Assinger kniffligen Fragen – und ging mit dem besten Stundenlohn seines Lebens heim. Wir haben mit ihm über seine Millionenshow-Erfahrung gesprochen.

Vor Kurzem bekam Armin Assinger bei der Millionenshow Besuch aus seiner Heimat Kärnten: Der 29-jährige Lavanttaler Philipp Knabl nahm auf dem heißen Stuhl Platz – und erarbeitete sich mit seinem Wissen 15.000 Euro. Die Folge wurde am 20. Oktober ausgestrahlt, wir haben mit Philipp über diese Ausnahmeerfahrung gesprochen.

Armin Assinger, der „gemütliche Hax“

„Grundsätzlich schaue ich gern Quizsendungen und mit meiner Freundin auch immer die Millionenshow. Irgendwann hab ich mir gedacht: Das kann ja nicht so schwer sein, ich bewerb mich jetzt“, schildert Philipp im 5-Minuten-Interview. Sein Bewerbungsvideo kam gut an und er wurde zum Telefoninterview eingeladen und danach zunächst zum Ersatzkandidaten bestimmt. Am 11. September ging es für den Kärntner schließlich nach Deutschland zur Aufzeichnung der echten Show. Von Armin Assinger zeigte sich Philipp begeistert: „Am Anfang vor der Aufzeichnung geht er durch und begrüßt alle. Er nimmt einem die Nervosität, weil er so ein ,gemütlicher Hax‘ ist“, so der 29-Jährige schmunzelnd.

©ORF/Stefan Gregorowius

„Ich hör schon den Kärntner heraus“

Und dann wurde es ernst: „Reihen Sie diese Begriffe aufsteigend nach der zugrundeliegenden Zahl: A: Duo, B: Trilogie, C: Unikat, D: Quartett“ – mit dem blitzschnellen Lösen dieser Auswahlfrage katapultierte sich Philipp direkt auf den begehrten Ratesessel. Viel hatte Philipp noch nicht gesagt, bevor Armin Assinger bereits feststellte: „Bei mir steht zwar Wiener, aber ich hör schon den Kärntner heraus!“ Ganz richtig, denn Philipp stammt ursprünglich aus dem Lavanttal, in Wien „hacklt“ er nur – als Applikationsspezialist für medizinische Systeme, wie er Assinger erzählte. Nach kurzem Geplänkel wählte Philipp die Spielvariante mit drei Jokern und Sicherheitsstufen und los ging es.

„Ich bin zum Zocken da“

Die ersten Fragen meisterte der Kärntner rasant und bewies, dass er sowohl von Autoreifen als auch von Streuselkuchen eine Ahnung hat. Nach seinen Hobbys gefragt erklärte Philipp, dass er gerade für einen Ultramarathon trainiere, was Armin Assinger mit einem „Sie sind ein Ausdauersportler, das heißt, das wird eine lange Geschichte mit Ihnen“ quittierte. Das erste Mal stutzte Philipp schließlich bei der 2000-Euro-Frage, die da lautete: „Die diesjährige UN-Weltklimakonferenz wird kurz bezeichnet als …?“ Nach kurzem Überlegen erklärte der Lavanttaler resolut: „Ich bin zum Zocken da“ und entschied sich für die richtige Antwort B: „COP 30“.

©Screenshot ORF On Der Kärntner Philipp Knabl nahm bei Armin Assinger auf dem Ratesessel Platz.

„Schliafhanseln“ brachten Philipp ins Schwitzen

Die 10.000-Euro-Frage brachte Philipp schließlich so richtig ins Schwitzen: Gefragt wurde, ob sogenannte „Schliafhanseln“ Grannen von Rattenhirse, Igelhafer, Marderroggen oder Mäusegerste bezeichnen. Telefonjoker Gabi konnte in letzter Sekunde nur eine Tendenz zur Mäusegerste beisteuern, was Philipp ratlos zurückließ. Armin Assinger daraufhin trocken: „Ist jetzt schon wieder vorbei mit dem Zocken?“ – Philipp: „Ja, jetzt ist die Hose voll.“ Doch mithilfe des 50:50-Jokers meisterte der 29-Jährige auch diese Hürde – es war tatsächlich die Mäusegerste.

Bei 30.000-Euro-Frage war Endstation

Bei der 15.000-Euro-Frage half Philipp das Publikum: Über zwei Drittel (68 Prozent) wussten, dass der Pariser Invalidendom das Bauwerk ist, das bereits von Weitem an seiner goldenen Kuppel erkennbar ist (im Gegensatz zum Kölner Dom, der Sagrada Familia und der St. Paul’s Cathedral). Mit Erreichen der Sicherheitsstufe erwachte auch Philipps Wille zum Zocken wieder – doch es war nicht das Wort „unabhängig“, das sich kein einziges Mal im österreichischen Staatsvertrag vom 15. Mai 1955 fand, sondern das Wort „neutral“. Somit war bei der 30.000-Euro-Frage Endstation für den Lavanttaler. Im Nachhinein ärgert er sich ein bisschen darüber: „Die Frage hab ich leichtfertig hergegeben, mit längerem Nachdenken hätte ich die richtige Antwort wahrscheinlich erschließen können.“ Doch sein Ziel, über die zweite Sicherheitsstufe zu kommen, hat er erreicht. Und ein Gewinn von 15.000 Euro kann sich durchaus sehen lassen, findet auch Philipp, der sich über den „besten Stundenlohn seines Lebens“ freut.

©Screenshot ORF On Das Publikum half Philipp bei der 15.000-Euro-Frage.

„Ich war so nervös“

Von seiner Freundin, seiner Familie und seinen Freunden hat der 29-Jährige nur positives Feedback bekommen: „Sie haben alle gesagt, ich bin cool geblieben und hab das relativ lässig heruntergespielt.“ Doch empfunden hat Philipp die Situation ganz anders: „Ich war so nervös, ich hab meinen Herzschlag gespürt.“ Wenn man auf der Couch sitzt, sei alles einfach, doch: „Dort geht’s um Geld, da kriegt man schon ordentlich Muffensausen.“

©Screenshot ORF On Mit 15.000 Euro und somit dem „besten Stundenlohn seines Lebens“ ging es für Philipp nach Hause.

Gewinn wird Basis für Eigenheimkredit

Seinen Gewinn zu verplempern, kommt für Philipp nicht in Frage: Nach dem Kauf eines neuen Fernsehers hat er der Rest des Geldes auf ein Sparkonto gelegt. „Wirklich rausschmeißen will ich es nicht, wahrscheinlich werden meine Freundin und ich es einmal als Basis für einen Eigenheimkredit hernehmen“, erklärt er. Die Erfahrung möchte er nicht missen, wie er abschließend erklärt: „Das war pipifein, nix erwarten und mit 15.000 Euro heimgehen. Ich kann jedem nur empfehlen, sich anzumelden!“

