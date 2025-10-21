Nebel und Wolken dominieren am Mittwoch in Kärnten

Der Mittwoch bringt den Kärntnerinnen und Kärntnern vor allem Wolken. In der Früh halten sich laut Prognosen der Meteorologen von GeoSphere Austria Hochnebel und Wolkenfelder, mit kurzen Auflockerungen ist am ehesten im Westen des Landes zu rechnen. Von Westen her zieht dann ein dichtes Wolkenband übers Land. „Die Sonne bleibt also wieder ein seltener Gast im Wettergeschehen“, heißt es seitens der GeoSphere. Zumindest mit Regen ist nicht zu rechnen. Am späten Nachmittag kann es dank föhnigem Südwind auflockern. Die Höchstwerte erreichen am Mittwoch bis zu 16 Grad.