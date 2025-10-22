Kärntner Industrie: „Weder Erholung noch Aufschwung sind in Sicht“

Die aktuelle Konjunkturumfrage der Industriellenvereinigung Kärnten zeigt: Die Industrieunternehmen sehen auch im dritten Quartal 2025 keine Anzeichen für eine nachhaltige Erholung. Nur 18 Prozent der Betriebe beurteilen ihre aktuelle Geschäftslage als gut, 56 Prozent als durchschnittlich und 26 Prozent als schlecht. Für die kommenden sechs Monate erwartet nur ein Prozent eine Verbesserung, acht Prozent gehen von einer Verschlechterung aus, 91 Prozent sehen eine Stagnation. Auch beim Auftragsbestand und bei Auslandsaufträgen zeigt sich keine Dynamik: Rund drei Viertel der Kärntner Industriebetriebe sprechen von einem durchschnittlichen Niveau.

Ertragslage angespannt

Zudem ist Ertragssituation die weiterhin problematisch: 47 Prozent der Betriebe bewerten sie als schlecht – das ist ein deutlicher Anstieg gegenüber dem Vorquartal. Da waren es im Vergleich dazu 23 Prozent. Nur 17 Prozent sehen ihre Ertragslage derzeit als gut. Auch der Blick nach vorne bleibt pessimistisch: In sechs Monaten erwarten 33 Prozent eine gute, aber 17 Prozent eine schlechte Ertragssituation. „Wir sehen eine klare Fortsetzung der Stagnation, weder Erholung noch Aufschwung sind in Sicht“, fasst es Claudia Mischensky, Geschäftsführerin der IV Kärnten, zusammen. „Vor allem die Ertragssituation bleibt angespannt, was sich unmittelbar auf Investitionen und Beschäftigung auswirkt.“ Tatsächlich planen noch immer 14 Prozent der Industriebetriebe, in den kommenden drei Monaten Personal abzubauen, während 85 Prozent von einer gleichbleibenden Beschäftigung ausgehen.

©IV Kärnten Am Foto: Claudia Mischensky, Geschäftsführerin der IV Kärnten

Produktions- und Preiserwartungen

Nur fünf Prozent der Unternehmen erwarten in den kommenden drei Monaten steigende Produktionsmengen, elf Prozent gehen von einem Rückgang aus. Und auch bei den Verkaufspreisen überwiegt Zurückhaltung: Zehn Prozent rechnen mit steigenden, 15 Prozent mit sinkenden Preisen. „Die Industriebetriebe kämpfen mit hohen Kosten, wachsender Unsicherheit und schwacher Nachfrage. Trotz aller Bemühungen um Produktivität und Innovation fehlen die notwendigen Rahmenbedingungen, um wieder auf Wachstumskurs zu kommen“, betont Timo Springer, Präsident der IV Kärnten. Trotz des im Durchschnitt weiterhin hohen Kostendrucks sehen 89 Prozent der Unternehmen keine Möglichkeit, ihre Verkaufspreise zu erhöhen.

©IV Kärnten Am Foto: Timo Springer, Präsident der IV Kärnten

Wettbewerbsfähigkeit bleibt Schlüsselthema

Für Springer steht fest: „Ohne strukturelle Entlastungen droht der Standort Österreich weiter an Wettbewerbsfähigkeit zu verlieren. Wir brauchen dringend Maßnahmen zur Senkung der Lohnnebenkosten, eine deutliche Reduktion bürokratischer Auflagen und mehr Investitionen in Energie- und Bildungssysteme.“ Die IV Kärnten fordert daher, rasch die Standortpolitik zu stärken.