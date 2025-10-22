„Bauer sucht Frau“: Bahnt sich erster Zickenkrieg in Kärnten an?

Gleich zwei Frauen versuchen in der 22. Staffel von "Bauer sucht Frau" das Herz des Kärntner Bergbauern Henry zu gewinnen. Es bahnt sich ein Konkurrenzkampf an.

Die Suche nach der Liebe hat in der 22. Staffel von „Bauer sucht Frau“ wieder Hochsaison. Immer mittwochs werden die sogenannten Hofwochen ab 20.15 Uhr auf JOYN und ATV ausgestrahlt. Heiß her geht es da beim Kärntner Bergbauern Henry. Hier bahnt sich nämlich ein Konkurrenzkampf an.

„Sie hat den Kampf angefangen, …“

Während Sarah schon fleißig mit dem 24-Jährigen flirtet, trifft nun mit Judith die zweite Kärntnerin am Hof ein. Insbesondere Sarah geht weiter in die Flirtoffensive und versucht so beim 24-Jährigen zu punkten. Vor allem die Zimmeraufteilung sorgt für erste Spannungen, denn Sarah wählt prompt Henrys Schlafzimmer. Judith meint jedenfalls über Sarah: „Sie hat den Kampf angefangen, jetzt werden wir in den Kampf ziehen.“