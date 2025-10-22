Skip to content
Region auswählen:
/ ©Ernst Kainerstorfer
Ein Bild auf 5min.at zeigt "Bauer sucht Frau"-Kandidat Henry sitzend auf Holzscheiten.
Vor allem die Zimmeraufteilung sorgt für erste Spannungen im Bezirk Spittal an der Drau.
Bezirk Spittal/Drau
22/10/2025
Hofwochen laufen

„Bauer sucht Frau“: Bahnt sich erster Zickenkrieg in Kärnten an?

Gleich zwei Frauen versuchen in der 22. Staffel von "Bauer sucht Frau" das Herz des Kärntner Bergbauern Henry zu gewinnen. Es bahnt sich ein Konkurrenzkampf an.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(132 Wörter)

Die Suche nach der Liebe hat in der 22. Staffel von „Bauer sucht Frau“ wieder Hochsaison. Immer mittwochs werden die sogenannten Hofwochen ab 20.15 Uhr auf JOYN und ATV ausgestrahlt. Heiß her geht es da beim Kärntner Bergbauern Henry. Hier bahnt sich nämlich ein Konkurrenzkampf an.

„Sie hat den Kampf angefangen, …“

Während Sarah schon fleißig mit dem 24-Jährigen flirtet, trifft nun mit Judith die zweite Kärntnerin am Hof ein. Insbesondere Sarah geht weiter in die Flirtoffensive und versucht so beim 24-Jährigen zu punkten. Vor allem die Zimmeraufteilung sorgt für erste Spannungen, denn Sarah wählt prompt Henrys Schlafzimmer. Judith meint jedenfalls über Sarah: „Sie hat den Kampf angefangen, jetzt werden wir in den Kampf ziehen.“

Bild auf 5min.at zeigt ein Bild aus einer TV-Ausstrahlung.
©ProsiebenSat1Puls4
Zwei Frauen versuchen Kärntner Henry von sich zu überzeugen.
Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.

Artikel zum Thema:

Mehr Interessantes

Folge uns auf: