Lange hat er auf sich warten lassen: Nun liegt der Abschlussbericht rund um die Ereignisse am Peršmanhof in Bad Eisenkappel vor. Die Ergebnisse werden am Donnerstag der Öffentlichkeit präsentiert.

Ein vierstündiger Einsatz am Peršmanhof im Kärntner Bezirk Völkermarkt sorgte in den vergangenen Wochen für Wirbel gesorgt. Das Bundesministerium für Inneres kündigte daraufhin eine lückenlose Aufklärung der Vorfälle an. Mehr dazu unter: Analysegruppe soll Vorfälle am Peršmanhof lückenlos klären.

Abschlussbericht liegt vor

Ein entsprechender Abschlussbericht liegt nun vor und soll am 23. Oktober 2025 im Rahmen eines Pressegespräches von Innenminister Gerhard Karner (ÖVP), Sektionschef Mathias Vogl und Kärntens Landespolizeidirektorin Michaela Kohlweiß präsentiert werden. Auf Anraten des Kärntner Landeshauptmannes Peter Kaiser (SPÖ) wurde übrigens auch die slowenische Volksgruppe in diese Analyse miteingebunden. Auch bei dem Pressetermin wird es eine Simultanübersetzung in die slowenische Sprache geben.