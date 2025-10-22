Nach langer Sperre: Fußgängerbrücke bald wieder begehbar

Im Zuge der laufenden Bauarbeiten für den neuen Radweg durch die Lieserschlucht musste die Fußgängerbrücke über die Lieser, die sogenannte Prof.-Dr.-Therese-Meyer-Brücke, bereits vor einiger Zeit gesperrt werden.

In den vergangenen Wochen mehrten sich jedoch die Rückmeldungen aus der Bevölkerung. „Immer mehr betroffene Bürger sind an mich herangetreten und haben ihren Unmut über die lange Sperre der Brücke geäußert“, erklärt Bürgermeister Gerhard Köfer in einer Aussendung.

Brücke wird wieder freigegeben

Nach Rücksprache mit dem Land Kärnten informiert der Bürgermeister, dass die Brücke voraussichtlich Anfang Dezember wieder für Fußgänger freigegeben wird.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 22.10.2025 um 15:31 Uhr aktualisiert