Tierärztlicher Notdienst sorgt für politische Diskussion

Rund um den tierärztlichen Notfalldienst in Klagenfurt kam es zuletzt zu Gerüchten und politischen Diskussionen.

Entgegen anderslautender Gerüchte wurde der tierärztliche Notfalldienst in Klagenfurt nicht durch das Land Kärnten eingestellt. Im Gegenteil: Das Land hat die Initiative für diesen wichtigen Dienst ergriffen und bekräftigt ausdrücklich seine Absicht, das Programm fortzuführen. Die Finanzierung durch das Land ist bereits zugesagt – nun liegt es an der Stadt Klagenfurt, ihren Beitrag zu leisten.

Land sichert Finanzierung zu – Stadt am Zug

„Der tierärztliche Notdienst wurde ausgesetzt, weil der zuständige Referent, Christian Scheider, die erforderlichen finanziellen Mittel – 50 Prozent der Gesamtkosten – bislang nicht bereitgestellt hat. Es liegt an ihm, als Tierschutzreferent, die Mittel in seinem Ressort freizumachen beziehungsweise notwendige Einsparungen in anderen Bereichen vorzunehmen, damit der Notfalldienst fortgesetzt werden kann“, stellt Ronald Rabitsch, Klubobmann der SPÖ Klagenfurt und Vizebürgermeister, klar.

Warten auf finanzielle Mittel

Scheider ist gefordert, die notwendigen Budgetmittel bereitzustellen, damit die vertraglichen Rahmenbedingungen finalisiert und die Diensteinteilungen mit der Tierärztekammer umgesetzt werden können. Die SPÖ Klagenfurt unterstützt selbstverständlich die umgehende Wiederaufnahme des Notfalldienstes. Das Tierwohl darf nicht an politischen Verzögerungen scheitern, heißt es in der Aussendung.

FSP fordert rasche Lösung und klare Zuständigkeiten

Auch im Gemeinderat war das Thema kürzlich Gegenstand einer intensiven Diskussion. Auf Initiative der Freien Sozialen Bürgerpartei (FSP) wurde ein Dringlichkeitsantrag zur Einführung einer tierärztlichen Notversorgung außerhalb der Ordinationszeiten eingebracht. FSP-Klubobmann Michael Gussnig erklärt, Ziel des Antrags sei es gewesen, alle Fraktionen an einen Tisch zu bringen, um trotz angespannter Finanzlage gemeinsam an einer tragfähigen Lösung zu arbeiten. „Gerade im Bereich des Tierschutzes sollte parteipolitisches Kalkül keinen Platz haben. Leider scheiterte die Beschlussfassung zur Dringlichkeit an den Einwänden dreier Fraktionen. Während ich von ÖVP und NEOS in Tierschutzfragen wenig Engagement erwartet habe, hat mich die ablehnende Haltung der SPÖ besonders enttäuscht“, erklärt Gussnig.

Gussnig fordert eine kärntenweite Lösung

In ihrer Begründung verwies die SPÖ darauf, dass das Land Kärnten die Weiterfinanzierung der tierärztlichen Notversorgung zwar mündlich zugesagt, jedoch bis dato keine offizielle Stellungnahme der zuständigen Landesrätin vorliegt. „Die SPÖ nahm dies zum Anlass, dem Bürgermeister die Schuld zuzuschieben, weil er die Mittel in seinem Referat nicht aufbringen könne – obwohl das zum jetzigen Zeitpunkt schlicht unmöglich ist. Das ist genau jene parteipolitische Kleingeld-Wechselei, die einer sachorientierten Lösung im Weg steht“, so Gussnig weiter. Er fordert daher eine kärntenweite, flächendeckende Lösung, bei der die Landesregierung Verantwortung übernimmt – anstatt die ohnehin finanziell belasteten Städte und Gemeinden zusätzlich zu fordern.

Appell an die Tierärztekammer

Neben der politischen Diskussion richtet Gussnig auch einen deutlichen Appell an die Kärntner Tierärztekammer: „Es kann nicht sein, dass Tierärzte, die einen berufsethischen Eid abgelegt haben, in Notfällen die Verantwortung von sich weisen. Die Kammer ist gefordert, ein verpflichtendes Notfalldienst-Rotationssystem zu schaffen.“ Eine solche Lösung müsse nicht zwingend aus öffentlichen Mitteln finanziert werden, so Gussnig weiter. Tierhalter seien bereit, Zuschläge für Notdienste zu bezahlen, wenn es um das Leben ihrer Tiere gehe.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 22.10.2025 um 16:16 Uhr aktualisiert