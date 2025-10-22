KV-Verhandlungen in der Sozialwirtschaft: Erste Runde ohne Ergebnis

Die erste Runde der Kollektivvertragsverhandlungen für die rund 130.000 Beschäftigten im privaten Gesundheits-, Sozial- und Pflegebereich endete nach siebenstündigen Gesprächen ohne Einigung.

Die Gewerkschaften GPA und vida fordern eine Erhöhung der Löhne und Gehälter um 4 Prozent sowie Verbesserungen bei der Arbeitszeit. Die Arbeitgebervertreter blieben jedoch hart. „Diese Haltung können wir nicht hinnehmen. 70 Prozent der Beschäftigten in der Sozialwirtschaft sind Frauen. Sie leisten körperliche und emotionale Schwerstarbeit. Die Pfleger, Elementarpädagogen und Behindertenbetreuer haben eine angemessene Wertschätzung verdient“, so Valid Hanuna von der Gewerkschaft GPA.

Aktion „Vier gewinnt“ als Zeichen des Protests

Als Reaktion auf die ergebnislose Verhandlung starten die Gewerkschaften die Aktion „Vier gewinnt“: Zwischen 3. und 5. November werden Beschäftigte im gesamten Sozial- und Pflegebereich ihre Arbeit für vier Minuten unterbrechen, um auf faire Arbeitsbedingungen aufmerksam zu machen. Die Teilnehmenden sind aufgerufen, ein Foto ihrer Aktion auf der Website www.worte-reichen-nicht.at hochzuladen und so öffentlich ein Zeichen zu setzen.

Zweite Verhandlungsrunde im November

Die zweite Verhandlungsrunde ist für den 13. November 2025 geplant. Bereits am Mittwoch informiert die Gewerkschaft GPA in Klagenfurt die Betriebsrätinnen und Betriebsräte über den aktuellen Stand der Gespräche und die nächsten Schritte. In Kärnten sind rund 7.000 Beschäftigte in der Gesundheits-, Sozial- und Pflegebranche tätig – sie alle warten gespannt auf Bewegung in den kommenden Verhandlungsrunden.