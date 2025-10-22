Fußball-Schock in Osttirol: Fans mischen Alkohol in Trinkflaschen

Beim Fußballspiel zwischen Sillian II und Rapid Lienz II kam es zu einem Vorfall: Zuschauer sollen heimlich Alkohol in die Trinkflaschen der Gastmannschaft gemischt haben. Die Vereine sind entsetzt.

Ein unfassbarer Vorfall erschüttert derzeit den Amateurfußball in Osttirol: Beim Match zwischen Sillian II und Rapid Lienz II in der 2. Klasse A sollen Zuschauer heimlich Alkohol in die Trinkflaschen der Gastmannschaft gemischt haben. Wie die Kleine Zeitung und die Kronen Zeitung berichteten, soll sogar ein 15-jähriger Spieler von dem alkoholhaltigen Getränk getrunken haben.

Vereine entsetzt über „Fan-Aktion“

Robert Müller, Obmann von Rapid Lienz II, zeigte sich gegenüber der Krone tief betroffen: „Das ist äußerst bedenklich – auch Kinder hätten davon trinken können.“ Der Verein habe den Vorfall intern besprochen, und die Verantwortlichen aus Sillian hätten sich umgehend entschuldigt. Von einer Anzeige wolle man daher vorerst absehen.

Sillian kündigt Konsequenzen an

Auch in Sillian reagierte man mit deutlichen Worten. Sportchef und Spieler Clemens Vinatzer betonte, dass man den Vorfall ernst nehme und die Hintergründe vollständig aufarbeiten werde. Er kündigte zudem an, dass die Täter ein Stadionverbot erhalten sollen.