Kaltfront bringt Sturm und Regen: Wetterumschwung in Kärnten steht bevor

Mit auffrischendem Wind, starkem Regen und Sturmböen bis zu 80 km/h in exponierten Lagen zieht eine markante Kaltfront über Kärnten. Laut den Experten von Tauernwetter sinkt die Schneefallgrenze in der Nacht auf Freitag auf 1300 bis 1000 Meter ab, wobei es sich in einigen hoch gelegenen Tälern um nassen, isothermen Schneefall handelt, bevor sich das Wetter am Freitag rasch wieder beruhigt.

Donnerstag: Regen, Wind und Sturm

Bereits in den frühen Morgenstunden überwiegen dichte Wolken, prognostizieren die Experten von Tauernwetter. Von Südwesten her ziehen erste Regenschauer auf, die sich im Laufe des Vormittags nach Norden ausbreiten. Am Nachmittag erfasst der Regen weite Teile Kärntens, am längsten trocken bleibt es voraussichtlich zwischen dem unteren Gurktal und dem Lavanttal. Am Abend regnet es im ganzen Land intensiv – örtlich sind sogar Gewitter möglich.

Regenwarnung für große Teile Kärntens

Besonders markant wird der Wind: Aus Südwest frischt er am Vormittag deutlich auf und dreht später auf West bis Nordwest. Zwischen Tauern und Nockbergen, aber auch in vielen Tälern, sind Sturmböen bis 80 km/h zu erwarten. Auch in anderen Landesteilen weht lebhafter bis kräftiger Wind. Dazu kommt intensiver Regen: Für große Teile Kärntens gilt eine Regenwarnung – erwartet werden 30 bis 50 Liter pro Quadratmeter, stellenweise sogar bis zu 70 Liter.

Kaltfront in der Nacht auf Freitag

In der Nacht auf Freitag erreicht uns dann die eigentliche Kaltfront. Mit stürmischem Nordwestwind zieht diese über Kärnten hinweg und bringt eine deutliche Abkühlung mit sich. Die Schneefallgrenze sinkt dabei rasch auf 1300 bis etwa 1000 Meter Seehöhe ab. Es handelt sich dabei in einigen hoch gelegenen Tälern um nassen, isothermen Schneefall. In höheren Lagen oberhalb von etwa 1300 Metern kann es dabei erstmals in diesem Herbst wieder zu nennenswerten Schneefällen kommen. In den meisten Tälern bleibt es bei Regen, der im Laufe der Nacht allmählich nachlässt.

Freitag: Wetterberuhigung und erste Auflockerungen

Am Freitag beruhigt sich das Wetter rasch wieder. Die Wolken lockern im Tagesverlauf zunehmend auf und lassen Platz für sonnige Abschnitte. Auch der Wind lässt bereits am Vormittag deutlich nach und weht nur noch mäßig aus nordwestlicher Richtung. Nach der nächtlichen Abkühlung steigen die Temperaturen tagsüber auf 5 bis 13 Grad an. Aus heutiger Sicht erreicht uns am Wochenende eine weitere Kaltfront, die wieder für unbeständiges Wetter und kühlere Temperaturen sorgen könnte.