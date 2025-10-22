Donnerstag bringt Wetterumschwung: Dichte Wolken und Regen für Kärnten

Ein Wetterumschwung steht bevor: Am Donnerstag ziehen von Südwesten her dichte Wolken über Kärnten. Zunächst bleibt es meist trocken, doch im Tagesverlauf breiten sich Regen und Schauer auf immer mehr Landesteile aus.

Zum Abend hin intensiviert sich der Regen im Südwesten und greift dann nach und nach auch auf die östlichen Landesteile über.

Am Donnerstag stauen sich von Südwesten her dichte Wolken, am ehesten geht sich nach Nordosten hin noch etwas Sonne aus. Regen ist vorerst nur in den Karnischen Alpen und Karawanken zu erwarten. Am Nachmittag können vereinzelt erste Schauer von Süden her auch bis in die Tauerntäler vordringen. Zum Abend hin intensiviert sich der Regen im Südwesten und greift dann nach und nach auch auf die östlichen Landesteile über.

Föhniger Südwestwind im Lavanttal

Die Temperaturen erreichen zwischen 11 Grad in höheren Tälern im Westen und bis 17 Grad mit föhnigem Südwestwind im Lavanttal. In den Abendstunden trifft aus Nordwesten eine Kaltfront ein, mit starken Windböen. Außerdem sinkt die Schneefallgrenze in der ersten Nachthälfte rasch auf etwa 1500 Meter, kurzzeitig und stellenweise auch auf bis zu 1200 Meter. Dann gibt es aber nur noch wenig Niederschlag.