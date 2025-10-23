Gefahrenguttransport gestoppt: Massive Verstöße auf der S37

Am Dienstagnachmittag führten Beamte der Landesverkehrsabteilung Kärnten auf der S37 in Fahrtrichtung Klagenfurt eine routinemäßige Kontrolle durch – mit brisantem Ergebnis.

Gegen 14.30 Uhr hielten die Polizisten einen Sattelzug an, der Gefahrengut in Form chemischer Substanzen geladen hatte. Wie sich herausstellte, war die gefährliche Fracht weder ordnungsgemäß gesichert noch als Gefahrenguttransport gekennzeichnet. Zudem verfügte der Lenker über keine Berechtigung zum Führen eines solchen Transports.

Lenker durfte nicht mehr weiterfahren

Im Zuge der Überprüfung deckten die Beamten außerdem 68 Verstöße gegen die Lenk- und Ruhezeitbestimmungen auf. Die Weiterfahrt wurde dem Fahrer umgehend untersagt. Der Lenker wird angezeigt.

