/ ©5 Minuten
Ein Bild auf 5min.at zeigt ein Auto.
Der Lenker wird angezeigt.
Kärnten
23/10/2025
Kontrolle

Gefahrenguttransport gestoppt: Massive Verstöße auf der S37

Am Dienstagnachmittag führten Beamte der Landesverkehrsabteilung Kärnten auf der S37 in Fahrtrichtung Klagenfurt eine routinemäßige Kontrolle durch – mit brisantem Ergebnis.

von Julia Strammer Das Foto auf www.5min.at zeigt die Onlineredakteurin Julia Strammer von 5 Minuten.
1 Minute Lesezeit(87 Wörter)

Gegen 14.30 Uhr hielten die Polizisten einen Sattelzug an, der Gefahrengut in Form chemischer Substanzen geladen hatte. Wie sich herausstellte, war die gefährliche Fracht weder ordnungsgemäß gesichert noch als Gefahrenguttransport gekennzeichnet. Zudem verfügte der Lenker über keine Berechtigung zum Führen eines solchen Transports.

Lenker durfte nicht mehr weiterfahren

Im Zuge der Überprüfung deckten die Beamten außerdem 68 Verstöße gegen die Lenk- und Ruhezeitbestimmungen auf. Die Weiterfahrt wurde dem Fahrer umgehend untersagt. Der Lenker wird angezeigt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 23.10.2025 um 06:16 Uhr aktualisiert
