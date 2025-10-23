Alkoholisiert: 23-Jähriger begeht Fahrerflucht in Himmelberg

Am Mittwochabend, kam es gegen 20.00 Uhr auf der B95, der Turracher Straße in Himmelberg (Bezirk Feldkirchen), zu einem Verkehrsunfall.

Ein 23-jähriger Mann aus dem Bezirk Feldkirchen war mit seinem Auto in Fahrtrichtung Patergassen unterwegs, als er aus bislang unbekannter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und eine der neu errichteten Verkehrsinseln touchierte.

Fahrzeug wurde beschädigt

Dabei wurde ein Verkehrszeichen aus der Verankerung gerissen und auf die Fahrbahn geschleudert. Das Auto des jungen Lenkers wurde an der Front erheblich beschädigt. An der Unfallstelle blieben neben diversen Fahrzeugteilen auch ein Kennzeichen zurück.

Alkohol am Steuer

Der 23-Jährige setzte seine Fahrt jedoch fort, ohne den Unfall zu melden. Die Polizei konnte ihn kurze Zeit später an seiner Wohnadresse antreffen. Ein durchgeführter Alkotest ergab eine mittelgradige Alkoholisierung. Dem Mann wurde der Führerschein vorläufig abgenommen. Er wird wegen Fahrerflucht angezeigt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 23.10.2025 um 07:30 Uhr aktualisiert