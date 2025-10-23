Wolfsberger Stadtwerke und Koralm Schi GmbH starten Winter-Partnerschaft
Wolfsberger Stadtwerke und Koralm Schi GmbH beschließen Kooperation für die kommende Wintersaison.
Die Wolfsberger Stadtwerke GmbH und die Koralm Schi GmbH starten eine Partnerschaft, die Bürgern im Lavanttal spürbaren Mehrwert bietet und den Wintersport in der Region stärkt. Im Zentrum stehen exklusive Vorteile für Kunden der Wolfsberger Stadtwerke und des Stadionbades, gemeinsame Events am Berg sowie eine moderne, digitale Abwicklung.
Start mit Beginn der Wintersaison
Sämtliche Angebote starten mit Beginn der Wintersaison 2025/26; die Kooperation ist zunächst auf zwei Jahre angelegt. Darüber hinaus erhalten Saisonkarteninhaber der Koralpe künftig spezielle Vergünstigungen im Stadionbad sowie bei weiteren Einrichtungen und Veranstaltungen der Stadtwerke. „Mit dieser Kooperation verbinden wir unsere Rolle als verlässlicher Infrastrukturpartner mit starken Erlebnissen am Berg. Unsere Kunden profitieren von exklusiven Konditionen und einem eigenen Wintertag, der Information und Spaß verbindet. So wird der Mehrwert der Stadtwerke unmittelbar erlebbar“, sagt Schimik
von den Wolfsberger Stadtwerken.
Weiteres Angebot für Familien
Helmut Karner von der Koralm Schi GmbH betont: „Gemeinsam mit den Stadtwerken erreichen wir noch mehr Familien im Lavanttal. Gezielte Angebote und ein gemeinsamer Aktionstag helfen uns, zusätzliche Gäste zu gewinnen und die Saison optimal zu steuern. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit.“
Folge Angebote werden umgesetzt:
- -25 % auf Tageskarten für Inhaber der Stadionbad-Saisonkarte 2025
- Wolfsberger Stadtwerke-Wintertag auf der Koralpe mit –35 Prozent auf Tageskarten und Programm vor Ort
- Gewinnspiele über Stadtwerke-Kanäle mit insgesamt 30 Tageskarten als Preise.
- -10 Prozent auf Skikurse/Skiverleih bei Intersport Tatschl für Stadionbad-
Saisonkartenbesitzer
- Zusammenarbeit in Sachen Bewerbung („Lavanttaler Winterzeit“) über Websites, Social-Media-Kanäle und Newsletter beider Partner