Bereits zum 27. Mal wurden die herausragendsten Unternehmen des Landes im Rahmen des renommierten Wettbewerbes „Austria’s Leading Companies“ (ALC) ausgezeichnet.

Bei der feierlichen „Austria’s Leading Companies“-Gala im Casino Velden wurden Kärntens erfolgreichste Betriebe in den Kategorien Klein-, Mittel- und Großunternehmen ausgezeichnet. Neben den Wirtschaftsawards wurden heuer auch der ESG-Nachhaltigkeitspreis und der Inklusionspreis verliehen. Seitens der Kärntner Landesregierung nahmen Landeshauptmann Peter Kaiser, Landeshauptmann-Stellvertreterin Gaby Schaunig und Wirtschaftslandesrat Sebastian Schuschnig an der Veranstaltung teil.

„Erfolgreiche Unternehmen als Vorbilder“

Landeshauptmann Peter Kaiser würdigte die ausgezeichneten Betriebe als Vorbilder in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten: „Wir zeichnen Unternehmen aus, die Mut, Innovation und gesellschaftliche Verantwortung vereinen. Kärnten beweist, dass wirtschaftlicher Erfolg und soziale Verantwortung Hand in Hand gehen.“ Kaiser überreichte den ESG-Award an die STRABAG, die sich in den vergangenen Jahren besonders im Bereich nachhaltiger Unternehmensführung hervorgetan hat. Zudem betonte er die Bedeutung von Inklusion und grenzüberschreitender Zusammenarbeit für Kärntens Zukunft.

©LPD Kärnten/Jannach LH Peter Kaiser und die Sieger des ESG-Preises der Strabag SE

Inklusionspreis für ZMP-Zadruga Market GmbH

Den ALC-Inklusionspreis 2025 übergab Gaby Schaunig an die ZMP-Zadruga Market GmbH in Bleiburg. Das Unternehmen erhielt die Auszeichnung für sein besonderes soziales Engagement und seine gelebte Inklusionskultur. „Inklusion ist nicht nur soziale Verantwortung, sondern ein Erfolgsfaktor. Unterschiedlichkeit ist eine Stärke, von der wir alle profitieren“, so Schaunig.

©LPD Kärnten/Jannach LHStvin Gaby Schaunig und die Gewinner des Inklusionspreises von der ZMP-Zadruga Market GmbH

Schuschnig: Kärnten als starker Wirtschaftsstandort

Wirtschaftslandesrat Sebastian Schuschnig hob Kärntens vielfältige Wirtschaftsstruktur hervor – von Weltmarktführern bis hin zu Familienbetrieben: „Dieses starke Fundament zeichnet unseren Wirtschaftsstandort aus und macht Kärnten zu einem der führenden Standorte im Alpen-Adria-Raum.“

Die Preisträger 2025: Kategorie Klein- und Mittelbetriebe:

1. Platz: HOS-Technik Vertriebs- und Produktions-GmbH (St. Stefan im Lavanttal)

2. Platz: Harmonika Müller GmbH (Bad St. Leonhard)

3. Platz: ASTRON Electronic GmbH (Feistritz/Gail) Kategorie Großbetriebe:

1. Platz: EUROPLAST Kunststoffbehälterindustrie GmbH (Dellach im Drautal)

2. Platz: Ing. A. Sauritschnig Alu-Stahl-Glas GmbH (St. Veit an der Glan)

3. Platz: WIG Wietersdorfer Holding GmbH (Klagenfurt)

©LPD Kärnten/Jannach Präsident Timo Springer (Industriellenvereinigung) und die Gewinner in der Kategorie Großbetriebe der Europlast Kunststoffbehälterindustrie GmbH. ©LPD Kärnten/Jannach LR Sebastian Schuschnig und die Gewinner von der HOS Vertriebs- und Produktions GmbH. ©LPD Kärnten/Jannach LH Peter Kaiser, LR Sebastian Schuschnig, LHStvin Gaby Schaunig mit allen Preisträgern.

Hintergrund

Der ALC-Award zählt zu den renommiertesten Wirtschaftsvergleichen Österreichs und basiert auf objektiven Kennzahlen wie Wachstum, Ertrag und Stabilität. Die Bewertung, durchgeführt von PwC Österreich und KSV1870, berücksichtigt die letzten drei Jahresabschlüsse und ermöglicht so einen transparenten Vergleich über alle Branchen hinweg. Veranstalter Andreas Rast (Tageszeitung Die Presse) betonte in seiner Eröffnungsrede: „Dieser Abend steht für Optimismus, Zukunft und die Anerkennung jener, die mit Tatkraft und Verantwortung vorangehen.“

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 23.10.2025 um 12:44 Uhr aktualisiert