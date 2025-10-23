Ende einer politischen Ära: SPÖ-Landtagspräsident legte Amt nieder

Reinhart Rohr hat am Donnerstag seine letzte Rede im Plenum gehalten. Dabei ließ er 12,5 Jahre als Erster Landtagspräsident sowie 33,5 Jahre als Politiker in Bundesrat, Landesregierung und Landtag Revue passieren.

„Reinhart Rohr hat sich über Jahrzehnte für dieses Land und seine Menschen eingesetzt – und das auf unterschiedlichsten Ebenen und in unterschiedlichsten Positionen: vom Bundesrat, über die Kärntner Landesregierung bis in den Kärntner Landtag. Ausgezeichnet hat Reinhart Rohr dabei immer ein respektvoller Umgang auf Augenhöhe über die Grenzen der eigenen Partei hinweg. Er konnte kalmieren, versachlichen, Dialogfähigkeit herstellen und ausgleichend wirken, wo immer es auch nötig war – und hatte dabei nie parteipolitisches Kalkül, sondern stets eine Lösung im Sinne der Menschen im Auge. Das sind Qualitäten, die rar gesät sind und immer rarer werden. Er war nicht nur selbst ein Vollblutpolitiker, sondern ist nach wie vor ein Vorbild für uns alle“, bedankten sich Landesrat Daniel Fellner und SPÖ-Klubobmann Herwig Seiser schon im Vorfeld der Landtagssitzung. „Handschlagqualität und der Einsatz für die Kärntner Bevölkerung haben die langjährige politische Laufbahn von Reinhart Rohr geprägt“, betonte auch der Zweite Landtagspräsident Christoph Staudacher. Andreas Scherwitzl, der nun Rohrs Nachfolge als Erster Landtagspräsident antritt – betonte, dass es Rohr gelungen ist, nach turbulenten politischen Jahren das „politische Klima zu normalisieren“.

©LPD/Just | Landtagspräsident a.D. Reinhart Rohr hat am Donnerstag seine letzte Rede im Plenum gehalten. ©LPD/Just | Landtagspräsident a.D. Reinhart Rohr im Kreise seiner Familie. ©LPD/Just | Landtagspräsident a.D. Reinhart Rohr und sein Nachfolger Andreas Scherwitzl. ©LPD/Just | Landtagspräsident a.D. Reinhart Rohr mit dem Zweiten Landtagspräsidenten Christoph Staudacher. ©LPD/Just | Der ÖVP-Landtagsclub dankte Landtagspräsident a.D. Reinhart Rohr. ©LPD/Just | Am Foto: Zweiter Landtagspräsident Christoph Staudacher, Reinhart Rohr und FPÖ-Chef Erwin Angerer (v.l.)

Großes Silbernes Ehrenzeichen am Bande

Im Auftrag von Bundespräsident Alexander Van der Bellen überreichte Landeshauptmann Peter Kaiser Rohr zudem das Große Silberne Ehrenzeichen am Bande für die Verdienste um die Republik Österreich. „Das ist die dritthöchste Auszeichnung der Republik Österreich“, so Kaiser, der Rohr für 45 Jahre Freundschaft und Verbundenheit dankt. Rohr selbst blickte noch einmal zurück und sprach über Meilensteine und Herausforderungen der letzten Jahrzehnte. Mit Standing Ovations endete Rohrs Rede und letzter Tag im Plenum des Kärntner Landtags.

Angelobungen

Neben Rohrs politischem Abschied wurden außerdem Andreas Scherwitzl als Erster Landtagspräsident, Marika Lagger Pöllinger als Dritte Landtagspräsidentin sowie Peter Reichmann als neuer Landesrat und Manuel Müller als Abgeordneter zum Kärntner Landtag angelobt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 23.10.2025 um 14:47 Uhr aktualisiert