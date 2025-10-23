Skip to content
Wieder kam es zu einem Brand in der Ortschaft Oberdorf im Kärntner Bezirk Spittal an der Drau.
Rennweg am Katschberg
23/10/2025
Ermittlungen laufen

Wieder Einsatz in Oberdorf: Brandserie setzt sich fort

Eine Brandserie hält die Ortschaft Oberdorf in der Marktgemeinde Rennweg am Katschberg in Atem. Am Donnerstagmorgen musste die Freiwillige Feuerwehr erneut ausrücken.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(76 Wörter)

Binnen eines halben Jahres fielen drei Wirtschaftsgebäude in Oberdorf den Flammen zum Opfer – zuletzt in der Nacht auf den 19. Oktober 2025. Nun kam es erneut zu einem Brandeinsatz, wie die Beamten der Polizeiinspektion Rennweg am Katschberg am Donnerstag mitteilten. Diesmal ist ein Feuer im Innenraum eines Fahrzeuges ausgebrochen. Aktuell können die Polizisten jedoch weder eine Schadenshöhe beziffern noch ist die Brandursache bekannt. Die Ermittlungen laufen.

