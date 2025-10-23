Kärntner (39) verunfallt auf A2: Polizei vermutet Alkoholeinfluss

In der Nacht auf Donnerstag verunfallte ein 39-jähriger Autofahrer auf der A2 Südautobahn bei Völkermarkt. Sein Wagen überschlug sich mehrfach. Einen Alkomattest verweigerte er.

Kurz vor 1 Uhr früh wurden die Einsatzkräfte auf die A2 Südautobahn alarmiert.

Kurz vor 1 Uhr früh wurden die Einsatzkräfte auf die A2 Südautobahn alarmiert.

Aus bislang unbekannter Ursache kam ein Autofahrer aus dem Bezirk Wolfsberg in der Nacht auf Montag von der A2 Südautobahn ab. Auf Höhe von Völkermarkt überschlug sich der Wagen mehrfach. Schließlich kam er im Böschungsbereich zum Stillstand.

Alkomatentest verweigert

Der Lenker wurde mit Verletzungen ins UKH Klagenfurt eingeliefert. „Aufgrund deutlicher Alkoholisierungs-Symptome wurde er zum Alkomattest aufgefordert“, heißt es außerdem vonseiten der Beamten der Autobahnpolizei Klagenfurt. Dies verweigerte er standhaft. „Er wird der Bezirkshauptmannschaft Völkermarkt zur Anzeige gebracht“, so die Polizisten abschließend.