Halloween: Kärntner lassen heuer 6 Millionen Euro springen

Kärntner planen heuer an die sechs Millionen Euro rund um Halloween auszugeben. Das geht aus einer aktuellen Erhebung der KMU Forschung Austria hervor. Im Schnitt sind das etwa 45 Euro pro Person.

Halloween steht vor der Tür: Was für Kinder ein Spaß ist, bedeutet für den Handel zumindest ein kurzfristiges Umsatzplus.

Ganz oben auf den Einkaufslisten stehen Süßigkeiten, die bei acht von zehn Käufern ein Muss sind. Ebenfalls beliebt sind Zierkürbisse zum Basteln und Dekorieren sowie gruselige Dekorationsartikel wie Spinnennetze oder Geisterfiguren. Auch Kostüme sowie Schminke, Make-up und Accessoires dürfen für die perfekte Gruselstimmung nicht fehlen. Raimund Haberl, Obmann der Sparte Handel in der Wirtschaftskammer Kärnten, weiß: „Trotz des allgemeinen Online-Shopping-Trends bleibt das Einkaufen vor Ort hoch im Kurs: Mehr als 80 Prozent besorgen Süßes oder Dekoration direkt im Geschäft.“ Etwas mehr als zehn Prozent der Befragten wollen dieses Jahr sogar mehr ausgeben als im Vorjahr, während knapp drei Viertel gleich viel budgetieren. Nur 14 Prozent wollen ihre Ausgaben reduzieren.

©Daniel Waschnig Am Foto: Raimund Haberl, Obmann der Sparte Handel in der Wirtschaftskammer Kärnten

Kärntner mit Begeisterung dabei

Rund 57 Prozent der 15- bis 29-Jährigen feiern heuer Halloween. Bei den über 60-Jährigen ist das Interesse geringer, Familien mit Kindern hingegen zelebrieren den Brauch: 30 Prozent der Eltern geben an, dass ihr Nachwuchs heuer wieder verkleidet von Tür zu Tür zieht. Auch Erwachsene sind mit Begeisterung dabei. 34 Prozent planen fix, Süßigkeiten oder kleine Geschenke zu verteilen, weitere 27 Prozent wahrscheinlich ebenfalls. Nur eine Minderheit wird Halloween auslassen.

Nur kurzfristiges Umsatzplus

Wie der Spartenobmann abschließend betont, ist Halloween zwar ein Fixpunkt im Jahresverlauf und wirtschaftlich spürbar, jedoch kein Rettungsanker für den Handel. „Die Stimmung ist verhalten. Viele Händler sprechen von einem kurzfristigen, impulsgetriebenen Geschäft, das sich kaum positiv auf die längerfristige Umsatzentwicklung auswirkt.“

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 23.10.2025 um 15:46 Uhr aktualisiert