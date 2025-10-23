Skip to content
/ ©zVg. / Gemeinde Weissensee
Ein Bild auf 5min.at zeigt eine vierköpfige Familie beim Skifahren.
Drautal
23/10/2025
Kinder-Saisonkarte
#goodnews

Skipass-Initiative soll Familien-Budget entlasten

Um Kindern den Einstieg in den Wintersport zu erleichtern und Familien finanziell zu entlasten, bieten die Gemeinden Berg im Drautal, Dellach, Greifenburg und Weißensee auch heuer wieder einen gemeinsamen Kinder-Skipass an.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(103 Wörter)

Der sogenannte „Kinder-Ski-(S)pass Drautal-Weißensee“ geht heuer bereits in seine zweite Runde. Mit der Saisonkarte können Kinder zwischen 6 und 14 Jahren sämtliche Lifte in den fünf Skigebieten der Gemeinden Berg im Drautal, Dellach im Drautal, Greifenburg und Weißensee nutzen – und zwar für nur 125 Euro. „Gerade in Zeiten wie diesen ist es uns wichtig, zusammenzuhalten und gemeinsame Projekte umzusetzen, die Familien entlasten und unseren Kindern Freude am Sport bereiten“, betonen die Bürgermeister der vier Gemeinden unisono. „[…] Ein herzlicher Dank gilt den Bergbahnen und Talschaftsliften, welche diese gemeinsame Initiative erst möglich machen.“

Erhältlich ist die Karte ausschließlich im Vorverkauf:

Weißensee Bergbahn:

  • von 1. bis 5. Dezember 2025 zwischen 9 und 12 Uhr sowie von 9. bis 20. Dezember 2025 zwischen 9 und 16 Uhr
  • Telefonnummer: 04713/2269
  • Mail: [email protected]

Emberger Alm:

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 23.10.2025 um 19:06 Uhr aktualisiert
Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.

