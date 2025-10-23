Skipass-Initiative soll Familien-Budget entlasten

Um Kindern den Einstieg in den Wintersport zu erleichtern und Familien finanziell zu entlasten, bieten die Gemeinden Berg im Drautal, Dellach, Greifenburg und Weißensee auch heuer wieder einen gemeinsamen Kinder-Skipass an.

Der sogenannte „Kinder-Ski-(S)pass Drautal-Weißensee“ geht heuer bereits in seine zweite Runde.

Der sogenannte „Kinder-Ski-(S)pass Drautal-Weißensee“ geht heuer bereits in seine zweite Runde.

Der sogenannte „Kinder-Ski-(S)pass Drautal-Weißensee“ geht heuer bereits in seine zweite Runde. Mit der Saisonkarte können Kinder zwischen 6 und 14 Jahren sämtliche Lifte in den fünf Skigebieten der Gemeinden Berg im Drautal, Dellach im Drautal, Greifenburg und Weißensee nutzen – und zwar für nur 125 Euro. „Gerade in Zeiten wie diesen ist es uns wichtig, zusammenzuhalten und gemeinsame Projekte umzusetzen, die Familien entlasten und unseren Kindern Freude am Sport bereiten“, betonen die Bürgermeister der vier Gemeinden unisono. „[…] Ein herzlicher Dank gilt den Bergbahnen und Talschaftsliften, welche diese gemeinsame Initiative erst möglich machen.“

Erhältlich ist die Karte ausschließlich im Vorverkauf: Weißensee Bergbahn: von 1. bis 5. Dezember 2025 zwischen 9 und 12 Uhr sowie von 9. bis 20. Dezember 2025 zwischen 9 und 16 Uhr

Telefonnummer: 04713/2269

Mail: [email protected] Emberger Alm: von 19. bis 21. Dezember 2025 zwischen 9 und 16 Uhr

Telefonnummer: 04712/794 oder 796

Mail: [email protected]

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 23.10.2025 um 19:06 Uhr aktualisiert