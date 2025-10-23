Großflächiger Stromausfall in Kärnten: 8.000 Haushalte betroffen

„Es werden derzeit eher mehr, als weniger“, bedauert Robert Schmaranz, Leiter Netzführung der Kärnten Netz, im Gespräch mit 5 Minuten. Gemeint sind damit jene Haushalte, die aktuell keinen Strom haben. Betroffen sind vor allem Mittel- und Unterkärnten. „Sämtliche Monteure sind derzeit im Einsatz“, wie Schmaranz betont. Auf Hochtouren wird versucht, die 8.000 betroffenen Haushalte wieder mit Strom zu versorgen. „Bei einigen wird es mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit aber erst morgen so weit sein“, bittet der Abteilungsleiter abschließend um Verständnis.