Mehrere Unwettereinsätze laufen derzeit im Kärntner Lavanttal.
Kärnten
23/10/2025
Am Donnerstag

Heftiger Sturm wütet im Lavanttal: Mehrere Feuerwehren im Einsatz

Kräftige Sturmböen zogen am Donnerstagabend über Kärnten. Auch mehrere Feuerwehren in und rund um Wolfsberg rückten zu Einsätzen aus. Abschnittsfeuerwehrkommandant Christoph Gerak schildert die Lage.

Stürmischer Wind hält die Kärntner Feuerwehren auf Trab. So auch in und rund um Wolfsberg. „Bäume sind auf Häuser, Stromleitungen und Straßen gestürzt“, berichtet Abschnittsfeuerwehrkommandant Christoph Gerak gegenüber 5 Minuten. Im Einsatz stehen die Freiwilligen Feuerwehren St. Stefan, Wolfsberg, Frantschach-St. Gertraud, St. Michael sowie St. Margarethen im Lavanttal. Die Florianis arbeiten auf Hochtouren an der Behebung in Schäden.

